El Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el Bueno Arenas Albacete Basket para la cesión del base Guillem Ferrando (1.84m, Benifairó de la Valldigna, 08/01/2002, 21 años) hasta el final de la temporada 2022-23. El director de juego valenciano se incorpora de manera inmediata al conjunto manchego, que está luchando por consolidarse en la división de plata del baloncesto español en su primera temporada en la LEB Oro.

Estuvo cedido al Melilla al inicio de la temporada

Ferrando comenzó la temporada cedido en el Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto, también de la LEB Oro con el que disputó ocho partidos con medias de 9,9 puntos y 4 asistencias para 9,9 de valoración. Sin embargo, los problemas de lesiones en posiciones exteriores llevaron a Valencia Basket a reclamarlo de vuelta el pasado 28 de noviembre para que ampliara la rotación de la primera plantilla masculina taronja. En estos dos meses y medio, Guillem Ferrando ha jugado 15 partidos más con Valencia Basket, cinco de ellos como titular, en los que ha promediado 3,1 puntos y 1,4 asistencias en 11 minutos y medio sobre el parquet. Su actuación más destacada en esta etapa, sus 11 puntos que fueron fundamentales en la primera victoria taronja en la pista del LDLC ASVEL Villeurbanne.

Experiencia en Euroliga y ACB

Guillem Ferrando destacó: “Después de la llegada de Shannon Evans, valoramos que lo mejor era una salida para competir en LEB Oro, en la que ya empecé, y que me sirvan estos meses. Creo que este tiempo en Valencia Basket después de volver de la cesión en Melilla me ha servido mucho por poder competir en torneos tan duros como la Euroliga y la ACB, he podido jugar muchos minutos y he ayudado al equipo en lo que he podido. Y los resultados han ido bastante bien. Pasar de jugar en LEB Oro a ser titular en algún partido de Euroliga es un salto muy grande en poco tiempo, pero creo que gracias a los compañeros y el cuerpo técnico lo he llevado lo mejor posible”.

Pasar de jugar en LEB Oro a ser titular en algún partido de Euroliga es un salto muy grande en poco tiempo, pero creo que gracias a los compañeros y el cuerpo técnico lo he llevado lo mejor posible

Guillem Ferrando - Base del Valencia Basket