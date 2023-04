Ayer se dio a conocer e parte médico de la lesión de Kluivert y las noticias no son buenas. Lesión en el bíceps femoral de la pierna izquieda, por la que «continuará tratamiento médico, fisioterápico y de readaptación hasta mejoría clínica», según rezaba el comunicado del Valencia. Malas noticias para el neerlandés, y para el cuadro de Baraja, que pierde a su jugador más en forma en lo que llevamos de 2023, y quizás el único entonado junto a Samu Castillejo.

Tan solo siete goles anotados, el peor equipo de la Liga, de los cuales uno fue en propia y el otro anotado por Gayà. Los otros cinco se reparten entre los siete atacantes de la plantilla. El problema es que tan solo han visto puerta Kluivert (3) en 555 minutos y Samu Castillejo (2) en 523.

El pobre rendimiento goleador de los puntas blanquinegros preocupa. Y ahora más con la lesión de Kluivert, el que mejor estaba rindiendo, y que más puntos ha sacado para el equipo. De hecho, es el único punta valencianista que, con sus goles, ha supuesto puntos en el casillero. Su gol en Mestalla ante el Almería, junto al de Gayà, supusieron sumar un punto, al igual que su gol desde los once metros ante el Rayo. Mientras que su diana ante Osasuna significó la segunda victoria de Baraja en el banquillo. En total 5 puntos, todos como local. Los otros dos tantos anotados llevan la firma de Castillejo, pero acabaron en sendas derrotas valencianistas.

Los ‘nueves’ a cero

Los guarismos de los arietes valencianistas este curso son paupérrimos, pero si nos centramos tan solo en lo que llevamos de año natural es todavía más preocupante. El máximo goleador el equipo, empatado con el neerlandés a cinco goles, todavía no ha mojado en 2023. Cavani anotó su último tanto con la elástica blanquinegra en La Cerámica el 31 de diciembre y desde que empezó el nuevo año todavía no ha visto puerta en 540 minutos disputados. Los casos de Hugo Duro y Marcos André no se quedan atrás. El getafense es el delantero, de largo, con más minutos jugados desde el 1 de enero (682), pero el resultado no varía. Sin goles, y con ese penalti ante Osasuna en la mente, aunque su fallo no supuso pérdida de puntos para el equipo. Más significativo es si cabe, el hecho de que las ocasiones de las que ha dispuesto son ínfimas. Al Valencia le cuesta generar para sus arietes y eso se está notando en los números. El ‘9’ que queda no ha tenido tampoco suerte en esta segunda etapa de campeonato. Es más, Marcos André tan solo ha disfrutado de 70 minutos, en los que tampoco ha visto puerta.

De los jugadores de ataque de Baraja, el más utilizado en este periodo de curso es Samuel Lino (956 minutos), incluso todo el año. El brasileño ha participado en todos los partidos de la temporada, y en los últimos 13 correspondientes a 2023, ha sido incapaz de sumar un gol. Tan solo una asistencia. Números demasiado pobres para un jugador que disfruta de tantas oportunidades, y que pone sobre la mesa la falta de gol de los puntas.

Más residualmente, Fran Pérez ha ido entrando en los últimos partidos en busca de revolucionar el equipo, pero a nivel puramente estadístico el resultado no es muy distinto del resto. Sin goles ni asistencias. Una constante en el ataque valencianista, que tiene al equipo sumido en el descenso, y cuyo futuro no se presume demasiado esperanzador con la lesión del máximo anotador.

Nico volvió a lesionarse del tobillo que se torció ante el Rayo. En el encuentro en Almería, Luis Suárez cayó encima del centrocampista, con tan mala fortuna de aterrizar en el tobillo afectado.Sin embargo, su participación para el encuentro ante el Sevilla no está del todo descartada. En el caso de Thierry, el portugués sigue con su recuperación tras su afectación en el recto femoral de su pierna derecha, que le impidió estar en el Power Horse Stadium.