La defensa de Josep Maria Bartomeu ha presentado un escrito con el que recurre la presencia del Real Madrid en el caso Negreira como acusación particular. El expresidente del Barcelona considera, tal y como expone en sus alegaciones a la magistrada Silvia López Mejía, que la entidad blanca no es parte perjudicada en el proceso que investiga los pagos de 7,5 millones al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre los años 2001 y 2018. Según Bartomeu, en los hechos investigados no existe «el más mínimo indicio de perjuicio» contra la entidad madridista que justifique su presencia en la causa, tal y como ha avanzado La Razón y ha confirmado EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica.

Según las alegaciones presentadas, "la admisión sin justificación alguna de acusaciones particulares individuales de cada uno de los equipos de fútbol llevaría a un procedimiento de imposible instrucción". Por la misma razón por la que se permitiese la personación del Real Madrid, el letrado Fuster-Fabra, reconocido seguidor "perico", sostiene que "podrían intentar personarse el Real Club Deportivo Espanyol, el Celta de Vigo, el Elche Club de Fútbol, etc", entidades –subraya– "que participan en la Liga de Fútbol Profesional y en la Real Federación Española de Fútbol". Entidad ofendida En el escrito del abogado de Bartomeu, José María Fuster-Fabra, se reclama que la jueza desestime la pretensión del Real Madrid de personarse en la causa, tal y como hizo el pasado 23 de marzo, cuando esgrimió su condición de "entidad ofendida o perjudicada" para ejercer la acusación particular. "Las actuaciones que son objeto de la presente causa, tendentes a favorecer al FC Barcelona, uno de los principales competidores, en la toma de decisiones de los árbitros y, de esa forma, en los resultados de la competición, indudablemente le perjudicaron", expuso el club que preside Florentino Pérez. Fuster-Fabra subraya en sus alegaciones que tanto la Liga de Fútbol Profesional (LNFP) como la RFEF, "entidades a las que está adherida el Real Madrid y que organizan las competiciones en las que este equipo participa están ya personadas en la causa". Junto al Madrid pretende entrar también un socio de la entidad madridista como acusación particular. Se trata de un abogado con más de 40 años de socio del Madrid, llamado Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, y que ejerció como juez, hasta que el Tribunal Supremo le expulsó de la carrera judicial tras ser condenado a 33 meses de prisión por un delito de violencia psicológica en el ámbito de violencia de género contra su exmujer, también jueza.