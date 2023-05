El valenciano Bernabé Zapata disfruta en Madrid de la semana más importante de su carrera y, por primera vez y tras ganar al ruso Roman Saifullin por 6-3, 3-6 y 6-3, jugará en el Mutua Madrid Open los octavos de final de un Masters 1000, además de meterse entre los 40 mejores del mundo al término de la competición en la Caja Mágica. A sus 26 años y 42 del mundo ha dejado en el camino, uno por uno, al estadounidense Mackenzie McDonald, ante el que salvó dos puntos de partido, y al británico Daniel Evans. Nunca se había medido a Safiullin, procedente de la fase previa pero con estupendas credenciales.

Zapata, semifinalista este año en Buenos Aires y Río de Janeiro, frenó el intento de reacción del ruso y recuperó el pulso del encuentro en la manga final, definitiva, para cerrar el triunfo después de dos horas y 23 minutos.

«Me gusta ir de tapado. Mentalmente gestiono mejor las situaciones cuando no tengo presión y, sobre el papel, cuando juego contra un jugador con un ránking menor intento quitarme esa presión. En cualquier caso, intento tomar todo como un aprendizaje», asume el valenciano. « Intento estar tranquilo y gestionar bien las emociones, estoy contento y con la intención de seguir avanzando», añade Zapata, que en Madrid perdió un bolso con la documentación, las llaves y el pasaporte. «Es algo que no me ha pasado nunca. Aún no ha aparecido».