Adiós a una leyenda del Valencia Basket. Sam Van Rossom, uno de los capitanes del primer equipo, anuncia su marcha del club al acabar la temporada y pone fin así a diez años de taronja después de un curso marcado por una grave lesión en la rodilla derecha que le ha tenido apartado de las pistas los últimos meses.

El jugador fue operado el pasado 29 de noviembre y desde entonces, no ha podido jugar, aunque espera llegar a tiempo de poder despedirse de la afición taronja en la pista, antes de que acabe la temporada.

El jugador anunció su despedida en un comunicado, con las siguientes palabras: «Estimada ‘familia taronja’, primero de todo, quiero deciros que estamos intentando todo lo que podemos para volver a jugar esta temporada. La lesión está siendo dura y larga, y hasta ahora no me ha permitido volver a pisar la pista este año. Pero me dirijo a vosotros con otro motivo, he decidido, junto a mi familia, que al final de esta temporada se acaba una etapa maravillosa para mí en València. Volveremos a Bélgica, y mi intención es jugar allí el año que viene. Estoy intentado todo para volver a vestir la camiseta taronja y así poder despedirme de vosotros en la cancha. Un abrazo y hasta pronto, Samy». De momento, no podrá jugar hoy ante el Río Breogán, aunque confía en poder disputar algún partido del playoff, para el que aún tiene que clasificarse el Valencia BC en la última jornada.

Tres títulos con Valencia BC

Sam Van Rossom llegó a Valencia en el verano de 2013 procedente del CAI Zaragoza y en su primera campaña ganó su primer título como taronja al levantar la EuroCup 2013-14. Tras perder dos finales en 2017, el base belga se perdió el Playoff Final por lesión pero levantó junto a Rafa Martínez el trofeo de la Liga Endesa 2016-17. Regresó a la entidad con la campaña 2017-18 ya en marcha para añadir otras seis temporadas más a su historial en Valencia Basket, sumando a su palmarés la EuroCup 2018-19 tras imponerse en la final al ALBA Berlín.

Tras diez temporadas en el Valencia BC, Van Rossom es el segundo jugador extranjero con más campañas, uno de los cuatro jugadores que han llegado a 10 o más temporadas defendiendo la camiseta del primer equipo y el cuarto en el histórico de partidos jugados con 447 encuentros (261 de Liga Endesa, 174 de competiciones europeas, 9 de Copa del Rey y 3 de la Supercopa Endesa).

Además de los tres títulos, Van Rossom es el mejor pasador de la historia de la entidad, con un total de 1.613 asistencias, siendo el mejor pasador histórico del Valencia BC en la Liga, en competiciones europeas y en la Copa del Rey. Además, es el séptimo en anotación (3.604), tercero en triples (663) y noveno en recuperaciones (279).

El belga dispondrá de un acto institucional en La Fonteta para despedirse de la afición una vez finalice la temporada. Además, cuando se retire, su camiseta lucirá en lo alto del futuro Roig Arena junto a las de Víctor Luengo, Nacho Rodilla, Rafa Martínez y Bojan Dubljevic.