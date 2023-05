El futbolista español Andrés Iniesta anunció hoy que se marcha del Vissel Kobe de la liga nipona "de muto acuerdo", y apuntó a que continuará su carrera profesional en otro destino. "Creo que siempre nos habíamos imaginado que me retiraría aquí, era el deseo de todos", dijo Iniesta entre lágrimas en una rueda de prensa ofrecida en Kobe (oeste de Japón) junto al propietario del Vissel, Hiroshi Mikitani.

Iniesta señaló que aún tiene muchas ganas de "seguir jugando" y de "seguir compitiendo", y afirmó que la decisión de salir ha sido "de mutuo acuerdo" con el club, tras asumir "que las prioridades del entrenador son otras" y que iba a tener poco protagonismo con su equipo en la presente temporada.

El futbolista comenzó su comparecencia diciendo que venir a Japón "ha sido una de las mejores decisiones de su vida", y admitió que ha vivido "momentos muy bonitos" con su club, pero también "otros muy duros" como la pasada temporada, en la que el equipo estuvo gran parte del año en puestos de descenso. Entre lo positivo destacó la conquista del título de Copa del Emperador de 2019, y entre los negativos señaló la lesión que sufrió el año pasado y que le hizo perderse varios partidos. "He seguido trabajando muy duro, me he sentido muy bien", dijo Iniesta sobre los últimos meses.

Esta temporada de la liga nipona, que arrancó el pasado febrero, Iniesta acumula únicamente 85 minutos en cinco apariciones en Liga y Copa. Su equipo se encuentra líder de la J-League tras 14 jornadas disputadas.

"Me gustaría intentar acabar mi carrera como futbolista jugando en un campo de fútbol, y esa parte ahora está siendo complicada", dijo Iniesta al ser preguntado por los medios sobre su futuro. "No sé, quiero seguir jugando, me siento con la capacidad y la ilusión de seguir haciéndolo, pero cerrando esta etapa veremos qué opciones puede haber", señaló el centrocampista manchego. "Me siento muy orgulloso de este paso, de haber ayudado a este club a seguir creciendo", subrayó Iniesta, quien dio las gracias en varias ocasiones a su club y la que ha sido hasta ahora su afición.

El exjugador del FC Barcelona, campeón del mundo y doble campeón de Europa con la Roja, recibió un ramo de flores de sus compañeros y posó junto a ellos ante las cámaras tras la comparecencia, a la que también asistieron su mujer y sus hijos. El futbolista, que cumplió 39 años el pasado 11 de mayo, se unió al Vissel Kobe en julio de 2018, y formó parte en 2019 y 2021 del mejor once de jugadores de la liga nipona, aunque desde ese año ha sufrido varias lesiones que le han impedido mantener la regularidad.