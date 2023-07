Hace poco más de un mes, días después del final de una temporada decepcionante, la cúpula directiva del Valencia Basket decidía emprender una revolución en el proyecto del primer equipo masculino. Enric Carbonell, director general, se decantaba por robustecer la figura del entrenador, Álex Mumbrú, e iniciar los cambios desde la dirección deportiva. El 6 de junio, el club prescindía de Chechu Mulero después de 19 años.

El objetivo pasaba por completar el giro hacia un ‘roster’ eminentemente físico conforme a los deseos del ‘coach’ barcelonés. Decidida incluso meses atrás, el 4 de junio se anunció la primera baja: Nenad Dimitrijevic, a quien se le rescindió el contrato. La revolución arrancaba avanzando en la operación salida mientras Carbonell cerraba la elección del nuevo director deportivo, Luis Arbalejo. Las bajas continuaron sucediéndose en cadena tras la presentación del ex del Lucentum Alicante. Klemen Prepelic, Shannon Evans, Kyle Alexander... y el 30 de junio, Bojan Dubljevic. La del montenegrino ha sido la más dolorosa de todas por el significado de su legado para la historia en 11 temporadas. Caso aparte también fue el adiós, a finales de mayo, de otro historico como Sam Van Rossom. La decisión de la Euroliga de volver a invitar al Valencia, conocida el 29 de junio, desencadenó los fichajes bajo el patrón de fortalecer el músculo del equipo. Solo un día después de la marcha de ‘Dubi’, el club anunció la primera contratación, el alero de 1,98 m Semi Ojeleye.

En siete días naturales, entre el 1 y el 7 de julio, el Valencia ha oficializado cuatro fichajes y una oferta por el escolta Kyle Guy. Boubacar Touré, procedente de la liga turca, aumenta con sus 213 centímetros los 208 de Alexander. Horas más tarde, el turno fue para el teórico recambio de Dubljevic en la zona: Brandon Davies (2,08 m). El ex del Barcelona, que jugó con el Milán la temporada anterior, cuenta con multitud de recursos técnicos para moverse en la pintura y anotar tanto dentro de ella como desde la media distancia. El último anuncio de la semana fue Damien Inglis, un ala-pívot especialista en la zona por fuerza y por calidad. Entre medias del aluvión de fichajes, el Valencia comunicó dos bajas no esperadas semanas atrás. Primero, Jonah Radebaugh en el ‘2’, posición para la que se buscan dos fichajes. Un tirador como Guy, que será ‘taronja’ si el Joventut, poseedor de sus derechos acb, no iguala la oferta con las 23:59 del 12 de julio como hora límite. Y un jugador con capacidad de ayuda como base, en defensa y con más puntos que los dados por Radebaugh. Más tarde, el 5 de julio, James Webb III emigró al Maccabi previo pago de su cláusula. Razón por la que Mumbrú y Arbalejo buscan otro ‘4’, posición para la que ha sonado Arnoldas Kulboka. A la espera de saber como se resuelve el futuro de Jared Harper y Jasiel Rivero, ambos en el tanteo, el Valencia BC se encamina hacia una plantilla de 14 en la que se ha decidido que Hermannsson y Guillem Ferrando sean la competencia de Chris Jones en la dirección.