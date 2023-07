En mayo de este año, una turba de ultras del PSG hacía pasar a Messi por una situación prácticamente desconocida. Megáfonos, bengalas y pancartas pedían la salida del astro argentino. La protesta llegaba después de un viaje comercial a Arabia Saudí realizado sin el permiso del club que le costó una sanción. Si quedaban dudas sobre su continuidad en París, este acto las disipó.

Messi iba a cambiar de aires, pero la corriente no le iba a llevar de vuelta a Barcelona. Leo zanjó rápido el debate y el 7 de junio anunció que se iba al Inter Miami, con el que será presentado oficialmente ese domingo 16 de julio (20:00 hora de Miami, 1:00 del lunes 17 en España). Ni Arabia Saudí ni continuidad en la primera línea del fútbol mundial, con lo que eso supone. Una ciudad perfecta para su familia y una franquicia de la MLS que, pese a marchar última en su conferencia, le ofrece un proyecto a medida.

Higuaín, el primer argentino

En el Inter Miami, Messi va a encontrar una 'pequeña Argentina'. Desde el banquillo, donde el 'Tata' Martino, quien fuera su entrenador en el Barça, acaba de asumir las riendas, hasta sus compañeros en el campo: en la plantilla de las 'garzas' (sobrenombre del equipo fundado en 2018) militan los argentinos Franco Negri, Benjamín Cremaschi y Nicolás Stefanelli. Forman parte de una tradición de jugadores del país natal en el equipo que ha tenido como máximo exponente a Gonzalo Higuaín, máximo goleador histórico de la franquicia.

A esto hay que sumar el gran apoyo de Sergio Busquets y otros que podrían llegar, como Jordi Alba o Andrés Iniesta, también tentados por la 'operación reagrupamiento'. Por si fuera poco, Messi tendrá en la grada a La Familia, grupo de animación que sigue una estética similar a las barras bravas latinoamericanas. Dentro de este sector están Vice City 1896, The Siege y Southern Legion, hinchadas que estuvieron involucradas en la propia fundación del equipo que preside David Beckham.

"Siege es anterior al actual Inter Miami. Era un grupo de seguidores que alentaba al antiguo Miami Fusion, que participó en los inicios de la MLS. A pesar de ello, muchos esperaron el día de volver a tener un equipo de fútbol profesional. ¡Y así fue, casi 15 años después volvimos a tener un club al que seguir!", cuenta a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Nicolás Abad, portavoz de colectivo de seguidores del Inter Miami.

Clubs abiertamente antirracistas

Él, como una parte importante de los componentes de 'La Familia', es de ascendencia latinoamericana. "Siempre es bueno tener jugadores con los que te puedas identificar. No solo los argentinos, los latinos en general. Son más accesibles. Haber visto jugar a 'Pipita' fue reconfortante. Si bien algunos no estuvieron de acuerdo con ciertas actitudes, yo no puedo estarle más agradecido", recuerda Abad. Para el aficionado del Inter Miami, su club es el destino perfecto para Messi.

"No niego la calidad de vida en Arabia Saudí, pero EEUU ofrece variedad de destinos multiculturales. Nuestro grupo, Siege, está compuesto por personas de todos los países sudamericanos, aunque también hay caribeños y europeos. Grupos como Vice City 1986 están formados principalmente por argentinos. ¿Qué mejor lugar, verdad? No hay color", defiende el portavoz de la hinchada del nuevo club de Leo.

'La Familia', cuyo nombre oficial es en castellano, como sucede con la mayoría de grupos de la MLS, hay una ascendencia multicultural. De hecho, es habitual que los equipos se declaren abiertamente antirracistas. "Hay muchos de aficionados. Es la belleza de Miami, donde todas las culturas se mezclan. En nuestro estadio puedes cantar como barra. O analizar el juego como el Alemania. E incluso disfrutar de un partido como lo hacen los estadounidenses", describe el miembro de la peña Siege.

El poder de la afición y el efecto de las sanciones

A diferencia de lo que pudiera parecer por el modelo de deporte norteamericano, el 'soccer' es un bastión para la participación social y comunitaria. Los grupos de animación participan activamente en las decisiones de sus clubs. "Es imposible que los equipos tengan éxito sin su afición. Por eso, en Siege ponemos empeño para que cada detalle aumente el sentido de pertenencia al Inter Miami. Desde la entidad siempre están ahí para escuchar y ayudar a 'La Familia' cuando es necesario", explica Abad.

Para el encargado de la relación con los medios de Siege, el Inter Miami le dio la oportunidad de volver a vivir después de décadas, "la identidad que te da un equipo local". Reconoce que hace tiempo que se "había desconectado del Arsenal, el Real Madrid o el Independiente Santa Fe", sus equipos preferenciales, por lo que la creación de la franquicia le ha permitido reconectar con el fútbol. "No hay nada más grande que la pasión y el amor que le doy al fútbol y éste me da mí", reflexiona el componente de Siege.

Esta relación genuina ha hecho que 'La Familia' mire más allá de los éxitos deportivos. "El objetivo fundamental es brindar entretenimiento al pueblo de Miami para que tengan algo con lo que sentirse identificados. Claro que ganar trofeos sería bonito, pero las sanciones que le han impuesto al Inter han provocado que los títulos estén siempre lejos de nuestro alcance", explica Abad.

MLS: "Malas defensas, peores árbitros"

El aficionado del nuevo equipo de Leo Messi se refiere a las multas millonarias que su equipo recibió por irregularidades en sus 'jugadores franquicia', perfiles, como los del campeón del mundo, que permiten a las franquicias pagar por encima del tope salarial. El desempeño del Inter Miami hasta la fecha ha sido pobre. En la actual temporada, marcha último en la Conferencia Este.

Sin embargo, la hinchada confía en que la llegada del argentino tenga un efecto deportivo inmediato, después de comprobar que el valor de marca y el impacto económico se ha disparo con el anuncio del fichaje. "No hay duda de que Messi es el jugador más grande de la historia y así lo demuestra lo sucedido estas semanas. En Siege estamos entusiasmados. ¡Un campeón del mundo! Eso es inigualable. Seguro que con Leo y Busquets salimos del maldito agujero en el que estamos", ambiciona el portavoz de Siege.

Por esto, tanto él como el resto de 'La Familia' confían en que el fichaje de Messi supondrá un borrón y cuenta nueva para la historia del Inter de Miami. "Ha sido la gran distracción que nos ha hecho olvidar que somos últimos. Aunque bueno, si lo miramos desde otra perspectiva, ahora solo podemos ir hacia arriba", argumenta con el optimismo antropológico que impregna todas sus respuestas.

De hecho, solo hay algo que le saca de sus casillas y seguirá haciéndolo, a pesar de Messi: "¡El fútbol de la MLS es divertido! Siempre va a ser entretenido, porque los equipos gastan todo su tope salarial en los atacantes. Así, las defensas se convierten en una verbena. Aquello es una muerte súbita. Pero los árbitros son peores". En definitiva, el entorno perfecto para el último baile de Leo Messi. En una pista disfrutona, donde el acento argentino está por todas partes y su talento cumplirá de sobra con la exigencia de la música.