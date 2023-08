El Valencia Basket ha renovado la plantilla con el fichaje de hasta seis jugadores y la salida de algunas leyendas del club como Sam Van Rossom y Bojan Dubljevic. Pero si en el caso del belga, el jugador pudo decir adiós con un homenaje en La Fonteta en el que recibió el cariño del club, de sus compañeros, trabajadores y aficionados, el adiós del montenegrino estuvo lejos de lo que cualquiera habría imaginado después de su larga trayectoria de éxitos en la entidad.

Tras la falta de acuerdo entre el club y el jugador para mantener el año opcional que tenía, el ya excapitán taronja hizo las maletas a Rusia para jugar en el Zenit, despidiéndose del Valencia BC y de su afición a través de una carta que difundió el propio club.

Eso sí, aunque Bojan se fue siendo un taronja para el resto de su vida y consciente de que volverá algún día para recibir un homenaje y ver su camiseta en lo alto de La Fonteta junto a las de Nacho Rodilla, Víctor Luengo, Rafa Martínez y el propio Van Rossom, se fue con mal sabor de boca y sin ganas de un acto de homenaje público en aquel momento, algo que deja claro en una entrevista de José Ramón Alba en el Podcast ‘Bocinazos CB’.

Así, tras la pregunta ¿no querías un homenaje como, por ejemplo, el de Sam Van Rossom?, su respuesta fue la siguiente: «Si todo hubiese acabado bien conmigo, claro que sí, pero en la manera en la que acabó no quería que alguien ganara puntos con esto. Si sé que me voy a ir, quería decir gracias en el campo, porque es ahí donde soy lo que soy yo y lo que represento. Esa oportunidad no la tuve y acabó como acabó».

A ello añade, cuestionado por cómo ha vivido estos meses de cambio y circunstancias extrañas, que «ha sido muy duro al principio. No esperaba que pasara así, de verdad. Para mí y mi familia es un golpe duro, pero es la vida. Al final, me voy con un gran entrenador, también español. Voy a ver, estoy por primera vez en esta posición y tengo ganas de jugar al baloncesto».

Pero al margen de romper su silencio respecto a su salida del Valencia Basket, Bojan está centrado ahora en el Mundial, donde ejercerá de capitán de Montenegro. «Estoy muy contento de jugar con la Selección y representar a mi país en un Mundial, sobre todo, porque soy el capitán de este equipo. Estoy muy motivado para jugar al lado de todos mis compañeros. Vucevic e Ivanovic han venido con la Selección y ahora no hay tanto espacio para mí como en el Eurobasket, donde estaba solo yo. Ahora es más fácil porque tengo un gran jugador a mi lado, eso está muy bien».

Además, añade que «es nuestro segundo Mundial, clasificarse es algo increíble. El primero no fue muy bien, esta vez queremos llegar más lejos, pasar la primera fase y en la segunda sorprender a alguien. Hay gente muy buena dentro y fuera del campo. Disfruto mucho con la Selección. El grupo en el que estamos no es fácil ni difícil. El problema es que ahora todo el mundo juega al baloncesto. Para un país pequeño como Montenegro el meterse en una Copa del mundo ya es un éxito».