El Valencia Basket afrontaba su segunda salida de máximo nivel consecutiva al Martín Carpena y, tal y como ocurrió en Tenerife, los taronja se llevaron la victoria de Málaga en un gran partido en el que además los de Mumbrú presentaron oficialmente a Semi Ojeleye a la Liga Endesa, con una exhibición del estadounidense de origen nigeriano, que cambió la dinámica del partido en el tercer cuarto, hasta acabar con 19 puntos y 28 de valoración en un duelo que ganaron 76-82.

Con 26-21 en el marcador, Ojeleye, que debutó a mitad de segundo cuarto, sumó ya su primer triple en la Liga Endesa.

Al igual que al inicio del partido, al Valencia Basket le costó arrancar en la segunda parte, encajando un parcial de 11-2, con Perry y Barreiro castigando una y otra vez el aro taronja, mientras sólo Jovic era capaz de anotar en los primeros minutos.

Ahora bien, pese a la inquietud del 49-39, los taronja encontraron la fórmula para darle la vuelta al partido, con balones a un espectacular Semi Ojeleye que con un triple, un 2+1 y otras dos acciones bajo los aros, protagonizó un parcial de 0-10 para recuperar la diferencia y volver a meter a los visitantes en el partido.

El partido llegó al último cuarto con tres puntos de ventaja (55-58) visitante. Con 62-66 a falta de 5:56, Mumbrú paraba el partido y tras dos tiros libres de Djedovic, el cambio no se hizo esperar. Harper con un triple, Inglis conun gran movimiento bajo el aro y de nuevo Ojeleye con otra espectacular acción de fuerza y determinación, disparaban a los taronja hasta el 64-73. Aún no estaba ganado el partido, Djedovic y Taylor pusieron el 69-73 a falta de 2:25, pero de nuevo Ojeleye forzaba falta para sumar otros dos puntos (69-75). Una espectacular defensa permitió recuperar la posesión y Harper sentenció el duelo con tres tiros libres (69-78). Con poco más de un minuto por jugar, el Unicaja ya no tuvo tiempo de remontar y Jones remató el partido desde la línea de tiros libres (76-82). El tropiezo ante el Bàsquet Girona parece ya olvidado, con un Valencia BC que, de la mano de Ojeleye y en otro partido muy serio, parece listo para la batalla de la Euroliga, con el Mónaco a la vuelta de la esquina.