Así será el Tour 2024 contado por su descubridor

Thomas Vergouwen es un neerlandés de 44 años que lleva desde su juventud viviendo en Francia. Nacido en Breda y establecido en la localidad de Malakoff, a 13 kilómetros al suroeste de París, creó en 2007 velowire.com (en tres idiomas, francés, neerlandés e inglés) que se ha distinguido por ser la web de referencia, con centenares de miles de visitas, a la hora de acertar año a año el recorrido del Tour antes de su presentación oficial en el Palacio de Congresos de París, el próximo miércoles día 25, a partir de las 11 horas (por Teledeporte y Eurosport).

El nivel de acierto, prácticamente el ciento por ciento, lleva a que operadores al margen de la organización, aficionados, periodistas y hasta equipos que preparan ya el acomodo de sus invitados, empiecen a reservar hoteles en las zonas de llegadas o salidas del Tour antes de que el trazado se haga oficial y con ello se bloqueen todas las habitaciones y apartamentos a varios kilómetros a la redonda. El Tour es una locura que moviliza a millones de personas en el total de las 21 etapas dispuestas.

El esqueleto de la carrera

En lo deportivo permite establecer un esqueleto de la prueba y sólo se reserva como sorpresa en la presentación oficial descubrir las interioridades de la carrera, puertos intermedios y algunas trampas escondidas, algunas de las cuales también se permite adivinar Vergouwen en su página web. “Estoy pendiente de las redes sociales, de la prensa, radio y televisiones locales, de los políticos de la zona y de lo que también me apuntan algunos aficionados que me escriben. Cuando la fuente es suficientemente solvente doy por acertada una llegada o salida, aunque este año me he permitido aventurar que la primera de las dos jornadas de descanso del Tour será en la ciudad de Orléans”, explica Vergouwen a preguntas de este diario.

El Tour avanzó ya hace meses un dato importantísimo. Por primera vez en la historia, desde 1903, la carrera no acabará en París. Lo hará en Niza porque la cercanía de los Juegos Olímpicos, que se celebrarán en 2024 en la capital francesa, impide montar el dispositivo de seguridad que necesita la carrera. Por esta razón, adelantaron que la próxima Grande Boucle acabará con una contrarreloj de 35,2 kilómetros entre Mónaco y la capital de la Costa Azul tras una corta etapa de 132 kilómetros en los Alpes Marítimos con llegada al col de Couillole.

La organización también comunicó las tres primeras etapas, en Italia, con inicio en Florencia y llegadas a las ciudades de Rimini, Bolonia y Turín, de donde saldrá también el próximo Giro. Tres jornadas entrelazadas con esprints y media montaña.

Así que Vergouwen lo tuvo un poco, sólo un poco más fácil que otros años. “Sabía -cuenta- que después de Turín, dada la cercanía de la frontera, el Tour entraría ya en Francia y sólo tenía la posibilidad de hacerlo en una etapa que necesariamente pisaría los Alpes”. Así es; a la cuarta etapa la ronda francesa rodeará la cordillera alpina para acabar en la localidad de Valloire, al pie del Galibier.

Las cadenas hoteleras

“¿Adónde irán a partir de ahora?”, se preguntó Vergouwen. Entonces fue el momento de empezar a colocar ciudades en la página de reservar de la cadena hotelera Accor (Novotel, Mercure e Ibis, entre otros establecimientos), la principal de Francia, la que utiliza principalmente el servicio de reservas del Tour y la que ha servido desde hace décadas para descubrir los secretos de la carrera antes de su presentación en París. “Accor sirve para situar dónde duermen los equipos, pero ello no quiere decir que la ciudad agraciada sea meta o salida de una etapa, sino que el Tour acabará cerca”. En Accor se puede ver que un determinado día de julio los hoteles están llenos o que doblan la tarifa habitual del mes. Es la señal inequívoca del paso de la carrera por la zona agraciada.

Y la zona agraciada, vamos a ello, de 2024 será la siguiente: la primera semana irá de los Alpes hacia el sur de París pasando por la Borgoña con el principal atractivo de una contrarreloj, supuestamente por equipos, que acabará en la localidad de Nuits de Saint Georges, famosa por los vinos de sus bodegas. Habrá por los alrededores de Troyes una etapa que pisará ‘chemins blancs’, como lo denominan los franceses; es decir con tramos duros de piedras y tierra más apropiados de afrontar con una bici de gravel que de carretera.

Macizo Central y Pirineos

Después de descansar en Orléans se afrontará la cita con el Macizo Central, con llegada a Le Lioran, cita previa al viaje a Pau para celebrar un intenso fin de semana (13 y 14 de julio, fiesta nacional francesa) en los Pirineos con llegadas a Saint Lary (Pla d’Adet) y el Plateau de Beille (victorias de Alberto Contador y Purito Rodríguez en 2007 y 2015).

A continuación, el Tour se desplazará hacia Narbona y Nîmes en ruta nuevamente hacia los Alpes con cuatro etapas para decidir la prueba. La primera tendrá como escenario la llegada inédita a la estación de Super Dévoluy, en términos esquiables 100 kilómetros de pistas entre los 1.500 y los 2.500 metros de altitud; después se llegará a Barcelonnette (final en bajada) antes de disfrutar con la jornada reina de 2024. Vergouwen adelanta un final en Isola 2.000 pasando previamente por los puertos de Vars y La Bonette, techo del Tour 2024 con la cumbre a 2.802 metros. Para terminar llegará el turno de Niza con la despedida alpina en el col de Couillole y la ‘crono’ final para ver si queda algo por decidir.

Vergouwen volverá por segunda vez al Tour, ya que colabora como responsable de invitados con el ‘modesto’ equipo del Jumbo (Jonas Vingegaard, Wout van Aert y Sepp Kuss, entre otros). Para él será un mes de vacaciones conviviendo con la ronda francesa. Profesionalmente es el director de markéting de la compañía telefónica Orange.