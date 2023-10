El ex árbitro de la liga española, Estrada Fernández, afirmó en una entrevista en Radio Marca la existencia de una segunda sala VOR ‘secreta’, de la que no tenían constancia ni los clubes, ni Liga ni la propia Federación. Dejó claro que la sala VOR secreta viene usándose desde hace años por parte de miembros del Comité Técnico de Árbitros. Hablamos habitualmente de una única sala de VAR, pero Estrada nos desvela que hay una segunda, y es secreta, de la que no pueden hablar, algo que ha hecho saltar muchas ampollas.

También habla sobre el colegiado actual y afirmó que mientras se encuentren en activo, no podrán hablar: «Es lógico que ningún compañero hable cuando está en activo porque no puede por contrato y porque sabéis todos los que sucedería. Y después de haber leído la noticia en otro medio de comunicación, te das cuenta de que hay gente que también está molesta. Lo más importante hubiera sido que en su momento, cuando se creó la figura del director de operaciones como la propia sala, el Comité tenía que haberlo explicado al mundo mundial», comenta el ex árbitro.