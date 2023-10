El campeón de Europa en 2022, el equipo turco de Anadolu Efes, frenó la serie de victorias del Valencia Basket, una racha que queda en siete después de la derrota en Estambul, la primera en la Euroliga 23/24. La escasa anotación, sin capacidad de amenaza en el juego exterior, condenó a los de Álex Mumbrú. Asimismo, la baja por segundo partido seguido de Semi Ojeleye afectó a un Valencia BC desgastado por la concatenación de partidos. La personalidad de jugadores como Damien Inglis, máximo anotador visitante, y Josep Puerto fueron anoche lo más llamativo en clave ‘taronja’.

El Valencia BC comenzó encontrando el agujero en la zona rival para distanciarse con un parcial de 0-7 gracias a las canastas de Boubacar Touré y Jaime Pradilla y, entre medias, un triple de Víctor Claver. Los turcos, no obstante, retomaron el pulso con el latido de sus mejores hombres, Shane Larkin y Darius Thompson (7-7, m. 4). La desventaja creció después de un triple de Thompson (21-15, m. 11), aunque el Valencia sacó la actitud competitiva con la que ha comenzado el curso para volver al combate. Puerto puso el carácter y tres puntos desde la esquina que equilibraron, nuevamente, las fuerzas.

Consciente de que la defensa le está llevando este curso al estadio competitivo más elevado, el equipo de Mumbrú apretó los dientes en el inicio del tercer periodo. Con Claver en un ala e Inglis y Brandon Davies en la pintura, los ‘taronja’ dominaron el rebote en unos minutos en los que alcanzaron una máxima renta (+9). Sin embargo, la intensidad del Valencia descendió en el segundo tramo del cuarto, momento en el que el físico de Tyrique Jones impuso la ley. Dos triples, primero de Beaubois y luego de Larkin borraron toda la ventaja (51-51, m. 28). El Anadolu podía correr y Clyburn explotó cada metro. Los de Estambul aguantaron su renta de la mano talentosa de Thompson. El VBC no daba en la diana desde el perímetro en una noche aciaga, y los de Erdem Can habían apretado las tuercas atrás, ahogando a los de Mumbrú, carentes de recursos en el juego exterior más allá del coraje de Puerto. La dupla Davies-Inglis no bastó en la recta final.