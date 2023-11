El Fluminense brasileño conquistó ante Boca Juniors (1-2) la primera Copa Libertadores de su historia tras vencer en la prórroga. Un título muy especial para el equipo que entrena Fernando Diniz, interino de la selección carioca, pero todavía más para uno de sus componentes más ilustres: Marcelo Vieira, el jugador que más títulos ha ganado con el Real Madrid (25), junto a Karim Benzema. Pese a su espectacular palmarés, el lateral de 35 años dijo haber logrado este sábado en Maracaná el trofeo "más importante a nivel de clubes, el Real Madrid lo entenderá".

Marcelo fichó por el Fluminense en febrero de este año. Supuso volver a sus orígenes, puesto que él se formó en el cuadro tricolor. Lo hizo después de desvincularse del Olympiakos, club al que llegó en el verano de 2022 tras 16 años en el club blanco. Precisamente, el Real Madrid fichó al brasileño en el mercado de invierno de la temporada 2006/2007, pagando al recién coronado campeón de la Libertadores una cantidad que rondaba los seis millones de euros.

"El Fluminense es el club en el que me crie"

Su incorporación vino acompañada de apelativos como "es el nuevo Roberto Carlos", aunque Marcelo consiguió desarrollar un estilo propio que mantiene, como demostró en la sentida celebración de la Copa Libertadores. "El Real Madrid lo entenderá, es el título más importante a nivel de clubes, porque es el equipo en el que me crie. El Real Madrid está en mi corazón, pero de Fluminense es hasta difícil hablar", reconoció, al borde del llanto, un jugador que conquisto cinco de Champions con el equipo español.

"Yo no me fui de Río de Janeiro, eso está pegado en nosotros. Es imposible que te vayas. Yo no estoy ahora en el Madrid, pero no me he ido. Me veo regresando al Real Madrid, intentando ayudar a los niños. No me veo volviendo sin hacer nada, pero sí ayudando, igual que cuando llegué con 18 años, aportando mi granito de arena", reconocía en una entrevista con 'ESPN' después de certificarse su vuelta a Fluminense y a su ciudad natal, donde precisamente se coronó con su equipo de formación.

"Mira lo que esto significa para Marcelo"

Marcelo no está viviendo una jubilación en el fútbol brasileño, que, gracias a su mayor músculo económico, ha ganado seis de las últimas siete Libertadores disputadas. El lateral arrancó como titular y tuvo que salir en el minuto 80, con el partido empatado a un gol. El exmadridista vivió con suma emoción los instantes finales de un encuentro con un tanto de John Kennedy en el minuto 99. Fue tal la explosión de felicidad vivida en Maracaná que el héroe de la noche terminó expulsado al ver la segunda amarilla en la celebración.

Nada más confirmarse el título de Fluminense, la realización de la final se fue directamente a Marcelo, quien empapado en lágrimas en el banquillo era incapaz de moverse. Hasta que se calmó y se lanzó al verde para celebrarlo con el resto de la plantilla. El compromiso del zaguero fue aplaudido por toda la afición carioca. "Mira lo que esto significa para Marcelo. El Fluminense necesita ganar este partido", "Marcelo es un ganador en serie, una leyenda", "Empezó su carrera en el 'Flu', se fue al Real Madrid, donde lo ganó todo; y ahora ha vuelto para ganar la Libertadores", se podía leer en redes sociales.

Solo una final perdida a partido único

Con el gran cetro del fútbol sudamericano son 30 títulos los conquistados por Marcelo, quien de las 16 finales a partido único que ha disputado solo perdió una. Fue la Supercopa de Europa 2018 que el Real Madrid, entrenado por Julen Lopetegui, perdió ante el Atlético. Marcelo fue titular y vio una amarilla en el 2-4 favorable a los de Simeone, que consiguieron lo impensable. Llevar a los blancos a la prórroga y ganarles al borde del abismo.

Marcelo se convirtió en el 15º jugador capaz de ganar una Champions y una Libertadores, los dos títulos de clubes más importantes a uno y a otro lado del Océano Atlántico. El primero en lograrlo fue Juan Pablo Sorín, pero ningún otro ha podido hacerlo con cinco Copas de Europa en su haber. Solo se le acercan su excompañero Danilo, que ganó con Santos la Libertadores de 2011 (y las Champions de 2016 y 2017) y el portero Dida, que venció con Cruzeiro en 1997 (y ganó las Copas de Europa de 2003 y 2007). Marcelo es, sin duda, una leyenda del fútbol Mundial, por lo que su ponderación entre la Libertadores y la Champions, con un palmarés tan amplio a sus espaldas, es la más justa que pueda existir.