Jaume Masià se declara valencianista y luce con orgullo los colores de su equipo, sobre todo si se trata de una camiseta que le han regalado los propios jugadores y jugadoras del Valencia CF. Y es que este jueves, antes de acudir al Circuit Ricardo Tormo, fue invitado a visitar las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, donde fue recibido con todos los honores e incluso manteado por su condición de flamante campeón del mundo de Moto3. «Ha estado muy bien, la verdad es que estoy contento y muy agradecido por el recibimiento que me han dado, ha sido increíble, han estado muy simpáticos todos y me he sentido como en casa», señaló en declaraciones a SUPER.

De la experiencia, añade que «ha estado bien, ha habido un poquito de todo, un poco de vacile también, son gente muy campechana, muy cercana y me lo he pasado genial».

«Soy valencianista, aunque no me gusta mucho el fútbol, me gusta jugarlo pero no me gusta el mundillo. Pero una vez más se han portado genial conmigo, han sido muy hospitalarios, y agradecerles y sobre todo felicitarles por las instalaciones que gozan para poder entrenar, que son increíbles y eso hace que sean tan buenos, aunque no me ha dado tiempo a verlos mucho esta temporada. A mi cuñado sí, ya le preguntaré» señala entre risas.

Próxima visita a Mestalla

Sobre una próxima visita a Mestalla destaca que «me encantaría hacer un saque de honor. Me han ofrecido ir a ver cualquier partido. Y a ver si hago eso. Estaría bien, estaría bien, la verdad».