El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, se ha comprometido durante su visita al GP de Motociclismo de la Comunitat Valenciana que se está celebrando este fin de semana en el Circuito de Cheste a seguir apoyando y apostando decididamente por este evento durante los próximos años por lo que no ha dudado en anunciar que negociará que el GP de Cheste siga cerrando el Mundial de Motociclismo más allá de 2026. El máximo responsable del gobierno valenciano, que ha coincidido en Cheste con el vicepresidente Vicente Barrera, ha hecho hincapié en que el deporte del motociclismo "funciona en la Comunitat Valenciana". "Seguimos siendo decisivos y podemos garantizar que vamos a seguir siéndolo. Vamos a tener circuito, vamos a tener gran premio unos cuantos años más, porque hemos cerrado esta colaboración, hemos cerrado un futuro y un horizonte de estabilidad, que es lo que nos pide el pueblo valenciano, que es lo que nos pide el deporte valenciano, uno de los deportes de la comunidad por antonomasia, que forma parte de las señas de identidad y que significa ingresos, significa actividad económica, significa un impacto muy importante, no solamente en términos económicos sino de visibilidad de lo que seguimos siendo capaces de hacer. La idea del circuito fue una idea fantástica que tenemos que seguir promocionándola, que la vamos a hacer y quiero agradecer a todos los organizadores su confianza en la Comunitat Valenciana, ha subrayado

En este sentido, Mazón ha aprovechado para anunciar algunas novedades que su gobierno quiere poner en marcha en el circuito. "Vamos a mejorar y vamos a renovar y vamos a ampliar. Y vamos a seguir con más y mejores sueños. Sabéis que tenemos dos años garantizados por delante". Con estas palabras, el presidente de la Generlaitat ha reconocido que todas estas mejoras se van a acelerar en los próximos meses "porque es un proyecto que lleva en marcha ya varios años". Sin mebargo, ha querido dejar muy claro que la Generalitat Valenciana va a garantizar la compatibilidad entre el crecimiento del circuito con el equilibrio y la habilitabilidad de los vecinos que viven en las urbanizaciones y viviendas próximas a la instalación deportiva.

Proteger del ruido y poner en marcha un hotel o un restaurante

Para Mazón, "El poryecto no ha acabado de arrancar y parece que es decisivo tanto para el tema del ruido que reclaman los vecinos, como para el tema de un restaurante o un hotel que va a ser decisivo para el despegue del circuito. Bueno, ahí está el vicepresidente de la Generalitat que tiene muy claro que tenemos que seguir ofreciendo lo mejor. Y eso es lo que nos dicen los técnicos. Que nos digan un poco los tiempos en los que vamos a ir avanzando. Cuando un político se mete a garantizar tiempos al final acaba ocurriendo todo lo contrario. No voy a hacerlo yo. Pero desde luego lo que sí que os digo es que nuestra intención es crecer. Nuestra intención es responder también al criterio de sostenibilidad que el mundo del motor, que el mundo de las motos se está ofreciendo con un extraordinario nivel de responsabilidad también. Para hacerlo sostenible con todo. Para hacerlo sostenible con todo. Porque aquí el motociclismo se vive de una manera muy sana. Y no contra nadie. Pero desde el punto de vista de una sostenibilidad no solo económica sino también de habitabilidad".