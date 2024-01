La segona jornada de la cinquena edició de la Copa Hivern de galotxa - Trofeu Diputació de València 2024. En la categoria Vaqueta, Faura, Marquesat, Montserrat i Borbotó B van sumar punts després de guanyar als seus rivals.

Al grup A, Borbotó B va consolidar el seu lideratge després de véncer a Albuixech A per 70-20 mentre que els albuixequers baixen al quart lloc amb un punt. Montserrat escala a la tercera posició després de guanyar a Massalfassar per 70-0. Per la seua part, els de l’Horta Nord estan en últim lloc. Al grup B, Faura A puja al segon lloc amb 4 punts després d’amidar-se a Albalat dels Sorells i emportar-se el triomf per 70-20. Albalat continua en últim lloc, ja que no n’ha sumat cap.

La partida més disputada de la jornada la van viure Marquesat contra Montserrat A (70-60). Marquesat passa al primer lloc mentre que Montserrat es col·loca quart.

Pròxima jornada

A la tercera jornada es veuran les cares Beniauto Faura B contra Electrofassar Massalfassar A (diumenge, 11:00) i Lanzadera Montserrat C s’enfrontarà a Albuixech A, aquest mateix divendres (16:30 hores), al grup A.

Pel que fa al grup B, Albuixech B s’amidarà a Lanzadera Montserrat A (dissabte, 15:30) i Marquesat A ho farà a Navagro Faura A (diumenge, 11:30 hores). Borbotó B i Albalat dels Sorells descansaran el pròxim cap de setmana.