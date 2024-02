La 6ª Volta a la Comunitat Valenciana Féminas - Gran Premio Tuawa compartirá un año más ruta con la 5ª etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana. La salida se dará en Bétera y la inédita llegada estará en el Puerto de València, tras 93 kilómetros de recorrido. Habrá dos puertos de montaña como l’Oronet y La Frontera, una subida de 5 kilómetros con desniveles del 18%. Floortje Mackaij es la vigente campeona de una prueba que fue pionera en equiparar tanto recorrido como premio económico con la prueba masculina paralela.

Silvia Tirado, directora de la VCV Féminas, quiso resaltar lo que supone el patrocinio de Global Omnium Tuawa para esta prueba: «Fue una gran noticia cuando me comunicaron que se unía a la carrera. Creo que han pasado cinco ediciones y hemos demostrado que somos un evento que se supera año tras año, algo que se refleja en el palmarés de las ganadoras. Que Global Omnium Tuawa dé nombre a nuestra prueba es un extra que nos da más fuerza para que esta edición sea más especial. Ellos ya están en la VCV masculina que dirige Ángel Casero y creo que han visto que todo nuestro esfuerzo es, por y para, mejorar y dar visibilidad a todas las ciclistas del mundo. Nuestra prueba incluye emisión en directo a diferentes países del mundo y hará que Tuawa se vea en cualquier rincón del mundo. Somos pioneros en la igualdad de premios, de infraestructura y de tener emisión en directo. Todo unido, junto el apoyo de Tuawa será muy beneficioso para seguir creciendo».

Desde su nacimiento en 2019, en la VCV Féminas se han dado cita las mejores ciclistas del pelotón nacional e internacional: «Contamos con 20 equipos y un total de 120 corredoras de todos los rincones del mundo. El domingo veremos a la ganadora de la edición del año pasado, Floortje Mackaij del Movistar, sin olvidarnos de la española Ane Santesteban (Laboral Kutxa) y la corredora valenciana Marta Romeu. Dar muchos nombres es difícil porque estamos a principio de temporada y siempre hay sorpresas. De lo que estamos seguros es que quien consiga la victoria será una corredora de la que luego escucharemos hablar durante toda la temporada».

Respecto a un posible aumento de etapas en un futuro, Tirado destacó: «Esta prueba está marcada por la carrera masculina y, hoy por hoy, tenemos que ser realistas y no podemos pensar en aumentar una etapa. La VCV es una familia y no podemos doblar efectivos para contar con más días. En mi mente está poder aumentar los días de competición si no es en Valencia, en otra de las provincias y fuera de la semana de los chicos. La VCV Féminas es lo que es por todo, su esencia es la de una carrera de un día y se puede buscar más días de competición en otra época de la temporada y dotando de la importancia que se merecen las ciclistas».

Bajo el lema ‘Yo sí que voy’, la organización de la prueba, de la mano de su colaborador principal en la prueba femenina, Tuawa by Global Omnium, hace un llamamiento el domingo 4 de febrero a todas las amantes de deporte para sumarse a esta convocatoria: tanto a todas las federaciones deportivas territoriales valencianas como a deportistas anónimas, sean profesionales o amateurs de cualquier disciplina. Se trata de concentrar al mayor número de mujeres deportistas en La Marina de Valencia, a las 11:00 horas, en el fin de etapa de la 6ª Volta a la Comunitat Valenciana Féminas - Gran Premio Tuawa, con meta en el Tinglado 2 del Puerto de Valencia. «Todo lo que sea atraer el deporte femenino el domingo es una iniciativa súper positiva. El deporte femenino está en un punto muy importante y da igual la modalidad, tenemos que apoyarnos y conocer a otras deportistas. Sin duda me uno a ese llamamiento y espero poder conocer a muchas deportistas el próximo domingo. Potenciar todos los valores del deporte nos hace crecer como personas y el deporte no entiende ni de edad ni de sexo pero no te engaño si sueño con que el domingo estemos un gran pelotón de mujeres en la llegada a Valencia», concluyó.