La valenciana Ángela Martínez, a sus 19 años lograba el pasado sábado en el transcurso de los Campeonatos del Mundo de Deportes Acuáticos que se está celebrando en Doha, una meta por la que llevaba años trabajando: la clasificación para los Juegos Olímpicos de París. La polifacética nadadora, capaz de brillar tanto en la piscina como en mar abierto, ya se ha asegurado su participación olímpica en la modalidad de aguas abiertas tras finalizar decimotercera en la prueba de los 10Kms en Doha.

La ilicitana, integrante del Proyecto FER promovido por la Fundación Trinidad Alfonso, necesitaba clasificarse entre las 13 primeras para lograr en ansiado pasaporte y como en una mejor película de suspense, lo lograba in extremis: "Cuando terminé, me temía lo peor. Intuía que estaría en el límite entre la gloria y la decepción, pero creía que no me había metido. Fueron unos instantes de miedo, de confusión, de tensión y de enfado. Pero, cuando me dieron la noticia, aunque no lloré, estuve cerca. La emoción que sentí fue indescriptible. Opté por empezar con una estrategia conservadora. Poco a poco, fui ganando posiciones. Hice un esfuerzo descomunal en los últimos 500 metros y conseguí mi sueño".

Ángela Martínez quiere más. Con la participación en la modalidad de aguas abiertas asegurada, ahora la nadadora del Proyecto FER luchará en los próximos meses por lograr también la clasificación en la piscina. Aspira a la mínima olímpica en las pruebas de 800 y 1.500 m. Será en el mes de junio, antes como ensayo general afrontará el Open de Invierno que se celebrará en Sabadell.