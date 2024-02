La 26 Lliga Autonòmica d’escala i corda - Trofeu Diputació de València 2024 va tancar el passat cap de setmana la primera volta de la fase regular. En primera categoria, pel que fa al grup A, Moixent encapçala la classificació amb 9 punts, seguit per Trinquet de Torrent A amb un punt menys.

En tercera posició amb 7 punts està l’equip de Marquesat A i en quarta amb 6 punts es troba Petrer A. En cinquena posició amb 5 punts estan els de Montserrat, i per últim amb un sols punt Amics de la Ribera A.

Per la seua part, Xilxes lidera el grup B, també amb 9 punts. Amb un triple empat amb 7 punts estan Vinalesa, Camisolar Massamagrell A i La Baronia A. En cinquena posició amb 5 punts es troba La Baronia B i per últim amb 2 punts es posiciona Moncada A.

Aquesta cinquena jornada ja va arrancar dimecres al trinquet de Vilamarxant amb la partida entre Vinalesa i Xilxes, amb victòria per a l’equip líder amb un 60 per 45. La competició continua aquest diumenge. A les 11 es jugarà en Sueca i també a Algímia d’Alfara. Al trinquet de Sueca s’enfrontaran Marquesat A front Torrent A, i per altra part a Algímia jugarà la Baronia B contra Moncada A. A les 16:00 es jugarà la partida entre Massamagrell i la Baronia A, i per últim el mateix diumenge a partir de les 17:00 serà el torn per a Moixent i Montserrat.