Ancelotti: "¿Vídeos arbitrales? Real Madrid TV es un medio de comunicación que expresa su opinión"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la jornada previa del partido de vuelta de octavos de la Champions que el Real Madrid juega ante el Leipzig en el Bernabéu a las 21:00 horas. Para el italiano "es una oportunidad importante de seguir en una competición muy especial para nosotros. Tenemos que sacar la mejor versión porque la eliminatoria no está decidida aún. Tenemos una pequeña ventaja y debemos jugar a nuestro mejor nivel".

Carletto insistió en el peligro del rival este miércoles: "Hemos evaluado el partido de la ida y creo que estamos preparados para mostrar una mejoría, porque en defensa sufrimos allí. Tienen delanteros muy rápidos y son muy buenos en las transiciones. Debemos hacer un partido completo porque solo así ganaremos la eliminatoria". Para el madridista, "nunca hay tranquilidad en un partido en el que te juegas mucho. Debemos perseguir el sueño de seguir en una competición que nos ha dado mucho".

Los árbitros y Diakhaby

Sobre su inquietud respecto al árbitro, después de lo ocurrido en Valencia, Ancelotti fue muy claro: "Nunca pienso en el árbitro antes del partido y espero no pensar en el árbitro después del partido". Y después incidió en el asunto de la expulsión de Bellingham: "La tarjeta roja a Jude ha sido equivocada porque tenía frustración, pero no ha hecho ningún tipo de insulto". Y preguntado por si los colegiados deben hablar al acabar los partidos, no terminó de pronunciarse: "No sé si es bueno para los árbitros hablar o explicarlo. No sé que es lo mejor para ellos". Carletto además reveló que habían hablado con Diakhaby: "Todos estamos cerca de Mouctar. Tchouameni ha hablado con él y yo también lo he hecho. Con paciencia va a volver. Le hemos visto con ganas y confianza y le deseamos lo mejor".

Preguntado por la nota que pone al equipo a estas alturas de la temporada, el técnico advirtió que "faltan dos meses y medio, tres y luego haremos la evaluación Hasta ahora no puedo reprochar nada a mi séquito". Y dio alguna clave del éxito del equipo: "La clave es que tengo jugadores muy buenos, con mucha calidad, y jugadores que quieren aprender, mejorar y ser parte de este club. Es lo más importante. Todo lo que pongo en la mesa lo aceptan y aportan todo lo que pueden para hacerlo bien y ayudar al equipo"

Más sufrimiento que felicidad

En lo personal, confesó que "mi trabajo es un trabajo que me gusta mucho, sobre todo aquí en el Real Madrid porque creo que es el mejor club para hacer este tipo de trabajo. El sufrimiento es mayor que la felicidad porque hay muchas situaciones que debes manejar. Alrededor tuya en la victoria hay gente que no está feliz y eso afecta a tu felicidad. Y el sufrimiento es tuyo solo, no lo puedes compartir. Como estoy muy bien mantengo más sufrimiento que felicidad".

Y terminó dando la cara por el club y defendiendo la emisión de los vídeos arbitrales de Real Madrid Televisión sobre los árbitros: "Estoy un poco sorprendido porque no tenéis en cuenta la libertad de expresión. Real Madrid Televisión es un medio de comunicación que expresa su expresión".