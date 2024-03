64 equips prendran part en el 37 Autonòmic de frontó parelles

A la 40ª Lliga de Llargues - Trofeu Diputació d’Alacant es va jugar la quarta jornada. Castells lidera en solitari després de la victòria davant el seu rival directe, Parcent. Al segon lloc hi ha ara quatre equips empatats amb 6 punts (Parcent, Relleu, Sella i Benidorm). A la 32ª Lliga de Palma, Laguar, Benidorm, Sella i Murla van guanyar a la quarta jornada. Benidorm va aconseguir passar a Tibi després de véncer en aquesta jornada i Tibi i Laguar han empatat al segon lloc.

A falta de només dos jornades per a la conclusió de la fase regular, la Lliga Autonòmica d’escala i corda - Trofeu Diputació de València 2024 va definint els candidats a jugar les semifinals. Al grup A, Les Alcusses Moixent i Trinquet de Torrent compten amb moltes paperetes per a classificar-se; precisament els dos s’enfronten aquest cap de setmana. Al grup B, Xilxes i Massamagrell ocupen les dos primeres posicions i són els favorits per a continuar endavant, pero La Baronia A es manté a l’aguait.

La tercera jornada de la 41ª Lliga Autonòmica de raspall - Trofeu Diputació de València Gavarda i Bicorp A es destaquen al capdavant dels seus grups després d’una jornada on també guanyaren Xeraco, Quatretonda, Genovés i Moixent. A la màxima categoria femenina, La Vall, Meliana B i Borbotó B ocupen les primeres posicions dels seus grups. La Vall, Beniparrell A i Meliana A també sumaren el triomf. Meliana B i Borbotó B recuperaren la partida de la jornada 2 amb triomf melianer.

La 37a edició del Campionat Autonòmic de Frontó Parelles Trofeu Diputació de València 2024 comptarà amb 64 equips de 27 clubs per a participar en les 10 categories de la competició: Primera, Segona i Tercera -tant cap de setmana com entre setmana-, Primera i Segona Femenina, Cadet i Infantil. El club de Castelló és el que compta amb més equips inscrits, fins un total de 9. La previsió és que el torneig arranque el 23 de març i es tanque entre el 3 de juliol (Entre Setmana) i el 6 de juliol (cap de setmana).