Foios completa el diumenge les finals de la Copa Hivern de galotxa

El passat cap de setmana es jugaren al carrer Major de Foios les finals de Curtes A i B de la 5ª Copa Hivern de Galotxa- Trofeu Diputació de València 2024. Meliana B i Montserrat B van aconseguir el títol després de dues partides renyides en les quals fins al últim moment no es van decidir els guanyadors.

La final de Curtes A la van protagonitzar Justo Ballester Meliana A i Justo Ballester Meliana B. Els melianers van demostrar una gran competitivitat que es va veure reflectida al marcador. 50-70 va ser el resultat en una final on l’equip A es va acabar imposant al seu ‘germà’.

Pel que fa a Curtes B, Lanzadera Montserrat ha demostrat que és un club amb molt de nivell i encara que Fontanería Miguel Bueno Meliana F es va plantar i va competir per cada quinze els de la Ribera Alta es van acabar emportant el títol per 70-55.

Aquest diumenge dia 10 de març es jugaran les finals de les categories femenina, vaqueta i curtes C. A la categoria Femenina, de nou, els equips de Marquesat contra Justo Ballester Meliana a partir de les 9:00.

A partir de les 10:30 Montserrat A i C posaran la guinda amb la final de Vaqueta. El club montserrater ha aconseguit un bitllet doble per a la final de vaqueta després de deixar fora a Borbotó i Faura. A Curtes C, Meliana G i H són els finalistes. A les 12:00 s’amidaran al carrer Major de Foios els dos ‘germans’ de club. Aquestes finals compten amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Club Pilota Foios.