Apurando plazos por el Mundial... sin los documentos de la FIFA

El Valencia CF no ha firmado todavía la documentación de la FIFA en la que se recogen una serie de obligaciones que tendría como club que presta el estadio y que solicitan para ser subsede. Según ha podido saber este periódico, que ha tenido acceso a la documentación, desde el club temen poder tener problemas legales con un tribunal suizo en el futuro si no tienen la seguridad jurídica de que van a poder cumplir con todas las exigencias. A día de hoy la entidad de Mestalla sigue sin tener un acuerdo con el Ayuntamiento para la confección del convenio que regule la relación entre ambos en materia urbanística y que le permita mantener la edificabilidad del terciario, una de las fuentes de financiación que desde el club consideran clave para poder finalizar el Nou Mestalla.

En el punto 39.1.5. de la documentación se explica que "el presente Acuerdo constituye una obligación legal, válida y vinculante para el Estadio, oponible a la Autoridad del Estadio de conformidad con sus términos", es decir, en el momento de la firma por parte del club (en el documento Stadium Authority o autoridad del estadio) quedará completamente obligado a finalizar las obras del estadio y a tenerlo preparado en las condiciones requeridas. Asimismo, cuando firme el club estará admitiendo que no tiene "conocimiento de ningún hecho o circunstancia, real o potencial, que afecte o impida la ejecución del presente Acuerdo".

En el Valencia siguen trasladando la intención de que el estadio de la Avenida de las Cortes sea subsede del Mundial de 2030 y que trabajarán para llegar a un acuerdo político que lo permita, pero que sin él no pueden firmar el documento de la FIFA. También consideran que el resto de documentos que se le han requerido al respecto de la cita mundialista los han presentado de manera correcta, pero que no firmar de momento los de la FIFA es la mejor manera de defender a futuro los intereses del Valencia. Es decir, sin la certeza de que va a poder cumplir y tener el nuevo estadio para la cita mundialista no se va a comprometer por escrito por las consecuencias que le pueda acarrear. Asimismo, también defienden que la mayoría de clubes con estadio candidato todavía no han firmado estos documentos de la FIFA por faltas de certeza.

En el documento, en su sección 46, también estipula que cualquier "disputa" que surja relativa al contrato "se regirán e interpretarán de acuerdo con las leyes de Suiza". Más allá de ello, en el documento que la FIFA quiere que firmen los clubes se reúnen una serie de cláusulas y condiciones que buscan garantizar que el Mundial podrá disponer del estadio y que no hay ningún conflicto legal o de intereses.

Consejero independiente

Otra contingencia para el Valencia está en el nombramiento del Consejero Independiente que exige la Ley del Deporte. Libertad VCF pidió que se instrumente un proceso electoral y denunció la carencia de él, una demanda que está vista para sentencia. El club se escudó en no tener el reglamento.