Castells continua al capdavant a Primera de la Lliga de Llargues

Benidorm, Castells i Sella van véncer a les partides corresponents a la cinquena jornada de la 40ª Lliga de Llargues - Trofeu Diputació d’Alacant. El duel que anaven a disputar Parcent i Relleu va ser suspés per la pluja. Castells comanda la classificació i Benidorm i Sella continuen en segon lloc. El CPV Benidorm es va imposar al seu carrer al CPV Calp per un ampli 10-0. Els benidormers continuen en la lluita pel primer lloc de la classificació, mentre que Calp es manté en últim lloc amb 0 punts. Per la seua banda, Castells continua guanyant setmana rere setmana. En aquesta ocasió s’enfrontava a Mutxamel (que encara no ha aconseguit sumar cap punt) i van véncer per 10-4. Amb un total de 9 punts, els de la Marina Alta es desmarquen cada volta més dels seus rivals. Per la seua banda, Orba va caure per 0-10 davant Sella. Els orbers es diespengen i es mantenen amb 3 punts al sisé lloc i Sella ocupa el segon junt amb Benidorm.

Fageca està jugant a l’equip de Castells. fedpival / LEVANTE-EMV. valència

A la sisena jornada, CPV Sella s’amidarà a Castells (diumenge, 17:00 hores al carrer de Benidorm), partida en la que els sellards tindran l’ocasió d’empatar en el primer lloc. Mutxamel rebrà a Orba (diumenge, 16:00) i Benidorm ho farà davant Parcent (dissabte, 16:30). Relleu i Calp s’amidaran diumenge a les 10:00.

Palma

Pel que fa a la 32 Lliga de Palma - Trofeu Diputació d’Alacant, la cinquena jornada es va tancar amb Laguar B, Murla, Tibi i Benidorm com a vencedors. El CPV Benidorm es va imposar al seu carrer al CPV Laguar A per 10 per 2. Els de la Marina Baixa s’adjudiquen un duel directe per les primeres posicions de la classificació. Tibi es va col·locar segon de la taula classificatòria en guanyar a Relleu (4 per 10) mentre que el CPV JVRC El Nel de Murla va superar al CPV Sella fora de casa per idèntic resultat.

A més a més, Laguar B va vèncer a casa a Orba en la partida més disputada de la jornada i l’única en que es van repartir els punts (10-7). A la sisena jornada s’amidaran dissabte a les 16:00 hores Orba contra Sella. A les 16:30 hores serà el torn de l’enfrontament de Laguar A contra Relleu. El diumenge 17, a les 11:30 hores al carrer de Tibi jugaran els tibers contra Benidorm i a les 16:30 hores es veuran les cares Laguar B contra Murla.