Montaner i Tonet s’enfrontaran a Ivan i Seve en la final de raspall

La final de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1 ja coneix als dos equips que s’enfrontaran per aconseguir el títol de campions. Montaner i Tonet (Genovés) van certificar este dissabte el seu passe a la gran final després de guanyar a Salelles i Brisca (Oliva) per un espectacular 25-20. La parella de Genovés es classifica per a l’última ronda, on els esperen els que fins ara han demostrat ser el rival a batre: Iván i Seve (Llosa de Ranes). El trinquet de Bellreguard va acollir este dissabte esta tercera i definitiva partida. Després d’una primera semifinal amb domini incontestable de Tonet i una segona partida amb Salelles i Brisca més recognoscibles, la data decisiva arribava sense un clar favorit que va acabar decantant-se en la revallada pels rojos. El trinquet de Piles decidix el títol El divendres 29 de març es coneixeran els campions de la Lliga CaixaBank de raspall Pro1. El trinquet de Piles serà l’escenari triat per a acollir esta cita que posarà el fermall final a les cinc grans lligues de pilota professional.