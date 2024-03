Canet y Holgado brillan

Daniel Holgado conquistó Portimao por partida doble: el sanvicentino consiguió la victoria y se puso líder del campeonato en una carrera que no admitió reproches. El piloto del Red Bull GASGAS Tech3 tenía clavada la espinita de Losail donde, a pesar de salir desde la ‘pole’, no pudo terminar en la primera posición. En esta ocasión, supo gestionar la carrera y protegió la última curva con Rueda atacando. Holgado, que suma cuatro victorias en el campeonato del mundo, ya ganó aquí el año pasado y se puso líder, y ahora vuelve al liderato que le arrebata a un David Alonso (4º) sin opciones de disputarle en la última vuelta la tercera plaza a Iván Ortolá.

Arón Canet celebra su triunfo. efe / Alba Marín. València

El piloto de Puçol consiguió la tercera posición saliendo desde la séptima. La suerte no le acompañó la temporada pasada en Portimao, pues tuvo que hacer una doble ‘long-lap’ por tirar a Alonso. Tampoco estuvo con él en la caída del GP de Catar. Sin embargo, ayer pudo subir al podio, el cuarto de su carrera deportiva. «Ha sido una carrera difícil porque me he quedado rápidamente sin neumático y me he dejado la vida por seguir aguantando. Para mí ha tenido sabor a victoria, porque hoy estábamos para hacer sextos o séptimos», afirmó el piloto del MT Helmets-MSI que no dudó en dar las gracias a su equipo. Vicente Pérez pudo sumar dos ‘puntitos’ al cruzar la meta en la 14ª posición en su última carrera como sustituto de Xabi Zurutuza. Ángel Piqueras tuvo una caída y no consiguió acabar. Con Holgado en lo más alto del podio, Rueda segundo y Ortolá tercero, hubo triplete español en la pequeña cilindrada para abrir la jornada dominical de carreras del GP de Portugal.

Daniel Holgado ya es líder en la general. efe / Alba Marín. València

20 podios y 70 carreras después, Arón Canet logró su primera victoria en la categoría de Moto2. La mala suerte y algún que otro error no le habían permitido al piloto de Corbera conseguir la primera posición en la mediana cilindrada. Pero, el GP de Portugal le dio alas para aprovechar la caída de Alonso López y la sanción de dos vueltas largas por moverse en la salida a Fermín Aldeguer, y se convirtió en imbatible. Canet no ganaba una carrera desde el GP de Aragón de 2019, cuando todavía corría en Moto3. El piloto del Fantic Racing celebró la victoria con rabia después de muchos intentos sin éxito, tanto que incluso rompió la pajarita que le acompañaba en todas sus celebraciones. En sus declaraciones tras la carrera, siempre especiales, confesó que hubo «tres personas» en su moto e hizo alusión a sus dos abuelos y al abuelo de su mujer. Canet, que lleva a su abuelo tatuado, voló solo y no tuvo que ver con él lo que pasó a sus espaldas, pues administró bien su ventaja y cruzó la meta con dos segundos sobre Roberts (2º). El ‘poleman’ Manu González completó el podio. Fermín Aldeguer, pupilo de Héctor Faubel, se quedó a las puertas a pesar de la gran remontada desde la 13ª plaza hasta la cuarta. Sergio García Dols terminó en la sexta posición y pudo sumar 10 puntos en la general. Por su parte, el campeón de Moto3 Jaume Masià, finalizó 21º y Álex Escrig 24º. Alonso López logró recuperar la moto y regresar a la carrera para concluir en la 25ª posición. El madrileño buscaba ganar pero, era el día de Arón Canet, que conquistó Portimao y se llevó un primer triunfo que merecía desde hace tiempo.

La fiesta de Acosta y Martín

El murciano Pedro Acosta, líder de GasGas, es decir, de KTM, de 19 años, se convirtió ayer, en Portimao, ante 72.549 aficionados y frente a millones de telespectadores, en el tercer piloto más joven de la historia que se sube al podio del Mundial de MotoGP. La carrera la ganó, con una mano, el madrileño Jorge Martín, que sale de Portimao líder y favorito del Mundial. A tres vueltas del final, Márquez y Bagnaia se tocaron, con tan mala suerte que se fueron al suelo. ‘Pecco’ abandonó, pero Marc se levantó, cogió su ‘Desmosedici’ y acabó 16º plaza. Y, sí, quien ganó a lo grande, de forma contundente, fue, de nuevo Martín, que dominó la carrera.