Canet sucede a Terol en lo más alto del podio 11 años después

Arón Canet no solo ha puesto fin a una sequía personal de victorias desde que debutó en Moto2. También ha acabado con la ausencia de triunfos del motociclismo valenciano en la categoría intermedia del Mundial, más acostumbrado a brillar en la pequeña cilindrada, donde Jaume Masià tomó el relevo en 2023, doce años después, a Nico Terol, como el último campeón de la terreta. Y Canet, de hecho, ha sucedido igualmente a Terol, el último valenciano en subir a lo más alto del cajón en Moto2. Desde que el alcoyano venciera con el Aspar Team en el Ricardo Tormo el 10 de noviembre de 2013 hasta el triunfo de Canet el pasado domingo en Portimao han pasdo 4.153 días, o lo que es lo mismo, 11 años, 4 meses y 14 días. Un tiempo larguísimo de una travesía del desierto para los valencianos, con los escasos podios de Jorge Navarro (6), Iker Lecuona (2) y los de Arón Canet (20) hasta el pasado domingo. Y no son muchos los valencianos que lograron subir al cajón más alto en la categoría intermedia. Sin contar la época de Jorge Martínez Aspar, se cuentan con los dedos de una mano. Desde el alcireño, tan solo Héctor Barberá, Nico Terol y Álex Debón lograron vencer entre 250cc y Moto2, con cuatro victorias para el de Dos Aguas, tres para el alcoyano y dos para el de la Vall d’Uixó.

Sin embargo, todos ellos lograron su primera victoria en dicha categoría tras un podio y no los 20 que ha necesitado Canet. No obstante, hay que matizar que Debón cuando ganó en Le Mans (2008) era todo un veterano con 31 años y más de 100 carreras en 250cc, y Barberá ganó su primera carrera con solo 19 años, en China (2002). Terol se impuso en Las Américas con 24 años, algo que ha calcado el de Corbera, en su quinto año en la categoría, aunque un mes más joven que en su momento el alcoyano.

A un podio de Terol

Con sus 38 podios, 7 de ellos en el cajón más alto, Arón Canet se sitúa ya a solo uno de los 39 de Nico Terol, el segundo valenciano que más veces ha subido al cajón, con un título y 16 victorias, solo por detrás de la leyenda del Circuit de Cheste Jorge Martínez Aspar, con 61 y cuatro títulos y 37 victorias. El de Corbera ya hace tiempo que dejó atrás los 36 de Ricardo Tormo, los 32 de Héctor Barberá y los 26 de Héctor Faubel. Más lejos, pero no mucho, se sitúan otros dos pilotos en activo, y rivales en Moto2, el ‘rookie’ Jaume Masià, con 27, y Sergio García Dols, con 21, que en Catar sumó el primero fuera de Moto3.

Bagnaia y Lorenzo

El de Corbera ha cambiado un poco su estilo de trabajo del fin de semana tomando nota de lo que hacían grandes referentes como los varias veces campeones del mundo de MotoGP ‘Pecco’ Bagnaia y Jorge Lorenzo. «Este fin de semana he aprendido bastante. Ya estudiamos mucho lo que hace Bagnaia, su mentalidad durante los fines de semana, y mi asistente David y yo estudiamos también a Jorge Lorenzo, uno de los grandes. Son referentes, aprendes de ellos y vas dando pasitos. Pero esto es una victoria, no significa que eres campeón del mundo. Ahora toca agachar la cabeza otra vez y empezar a trabajar como si esto no hubiera pasado», comentó en DAZN el domingo tras la carrera.

Además, a pesar de lo sucedido en Catar, cuando pasó de liderar la carrera a caer a la décima posición por la degradación de los neumáticos, considera que tras aprender la lección de Losail el cambio de Dunlop a Pirelli le ha beneficiado: «Hemos trabajado muy bien. Lo tenía claro y sabía que teníamos que reservar y guardar cosas para el final de carrera.

Austin, próxima cita

La próxima cita, donde defenderá su liderato, será del 12 al 14 de abril en el Circuito de Las Américas. El Mundial de MotoGP descansa dos semanas tras la suspensión del GP de Argentina que estaba previsto del 5 al 7 de abril en Termas de Río Hondo.