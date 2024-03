El problema de los pívots deja como gran damnificado a Harper

El problema que tiene el Valencia Basket en su posición de pívot, con Boubacar Touré y Brandon Davies en la enfermería, ha acabado por salpicar al base estadounidense Jared Harper, que suma ya cinco partidos consecutivos sin ir convocado. Aunque no es una decisión técnica por falta de confianza en el jugador ni ningún problema disciplinario, Álex Mumbrú se ha visto obligado a tomar esta medida provisional al tener tres extracomunitarios en la plantilla y necesitar más que nunca a Reuvers por estas lesiones, lo que sumado al buen rendimiento de Justin Anderson, ha hecho que Jared Harper sea el damnificado habitual en los últimos partidos de Liga Endesa, al poder jugar sólo dos.

Una situación que no le condenaría en la Euroliga, donde no hay limitaciones, de no ser porque al no poder contar con Harper en la Liga, Mumbrú prefiere dar continuidad y confianza a Kassius Robertson y a López-Arostegui también en Europa, sin cambiar cada partido el descarte técnico.

Con Boubacar Toure lesionado y sin fecha de vuelta, y con un Brandon Davies que apura aún los plazos de recuperación mientras el club peina el mercado en busca de alguna oportunidad lejos de la Liga Endesa, Álex Mumbrú ha tenido que aprovechar la polivalencia de Víctor Claver, Semi Ojeleye e incluso Justin Anderson para ayudar a Damien Inglis y Jaime Pradilla bajo el aro, junto al propio Nate Reuvers, el techo de la plantilla con 2,11.

Harper jugó por última vez ante el Fenerbahce el pasado 14 de marzo. Desde entonces, se ha perdido los duelos de Euroliga ante el Bayern Múnich, el Mónaco y el Maccabi Tel Aviv, y los de la Liga Endesa ante el Bàsquet Girona y el UCAM Murcia.

Búsqueda de fichaje

El hecho de que con Harper sean ya tres extracomunitarios en la plantilla, sin que Reuvers haya podido conseguir aún el pasaporte holandés, limita aún más las opciones en el mercado, con el Valencia BC buscando fuera de la Liga Endesa (el plazo para fichar en España acabó en febrero) un pívot que pueda ayudar en lo que resta de temporada.