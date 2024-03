Corona: «No sé por qué no estuvo Lim en la reunión»

Miguel Ángel Corona atendió a los micrófonos de DAZN antes del partido de ayer. Algunas de las preguntas giraron en torno a la reunión que esta semana mantuvo con Kiat Lim en Singapur junto a Javier Solís e Inmaculada Ibañez. «La reunión ha sido de índole financiera y como sabéis tenemos el tema del Nuevo Mestalla y ha sido una reunión periódica para estar más conectados y pensar estratégicamente en el futuro del club», explicó el director deportivo del Valencia CF.

A dicho encuentro, sin embargo, no asistió Peter Lim, máximo accionista del club. «No te sé decir por qué no estuvo Peter Lim. Muchas veces reclamáis que de alguna manera sea autónomo el club y otras veces reclamáis que esté. Hay que darle normalidad y se produjo la reunión con parte del consejo, con Kiat y hay que darle naturalidad».

También tuvo tiempo para analizar la situación deportiva del equipo esta temporada: «Somos optimistas, teníamos fe en los chicos, pero sí es verdad que pedimos prudencia a principio de temporada. La verdad es que estamos en una posición ilusionante».

Baraja: «Nos ha faltado gol»

El entrenador del Valencia CF puso en valor el esfuerzo del equipo pese al empate en un duelo en el que no tuvieron el acierto de otras ocasiones. «Hay días en los que tienes una y metes gol y otras que tienes cuatro y no hay acierto. Ya nos pasó en Villarreal y hoy también. Si alguien ha buscado la victoria hemos sido nosotros, sabiendo la dificultad que tiene superar al Mallorca. Hemos competido con todo, en la parte final corriendo el riesgo de perderlo, pues cuando no puedes ganar, sumar es positivo», explicó El Pipo. «Intentamos ganar cada partido, simplemente a veces no se le da el valor que realmente tienen las cosas. Llevamos sin perder en casa desde septiembre, hemos hecho portería a cero contra un buen equipo, hemos dado todo lo que teníamos. Quiero que se valore esto. Hemos dado el máximo y esto nos tiene que dejar tranquilos, satisfechos no», defendió Baraja a sus pupilos tras el empate.