LeBron James deja su futuro en el aire tras otra exhibición

LeBron James marcha por su vigesimaprimera temporada en la NBA y los adjetivos para definir su carrera se agotan. El rey fue el protagonista de la última jornada con 40 puntos y un excelente 9/10 en triples para derrotar a Brooklyn Nets (104-116) y mantener a sus Lakers dentro del play-in. Pese a que el alero siga exhibiéndose noche tras noche y pulverizando récords a ritmo imparable, él mismo sabe que su fin está cerca, tal y como declaró instantes después del triunfo en Brooklyn. Preguntado por cuánto tiempo espera seguir jugando, LeBron respondió: «No mucho tiempo...no voy a jugar otros 21 años, eso seguro». Recordemos que LJ fue drafteado en primera posición del Draft de 2003 por Cleveland Cavaliers, siendo el único de su generación que sigue en activo. Los Bosh, Wade, Carmelo y compañía ya colgaron las botas después de unos años con roles testimoniales en sus equipos, algo que James nunca ha vivido. «No sé cuándo se cerrará la puerta y me retiraré, pero no me queda mucho tiempo....» aseguró ‘El Rey’, unas declaraciones que han paralizado al mundo del baloncesto. Más allá de estas palabras, el recital de LeBron en Brooklyn igualó su mejor marca de triples en un partido.