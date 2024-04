Xavi Albert: "Me voy a dejar la vida para volver a conectar a la Fonteta"

El técnico valenciano Xavi Albert quiere que los jugadores y la plantilla disfruten en la cancha y sueña con entrenar al equipo en el Roig Arena.

Está a punto de cumplir su primera semana como primer entrenador, ¿Ya ha asimilado lo que está viviendo?

El día del partido ante el ASVEL no fue un buen momento para nadie pero luego he vivido el contraste, una vez ya metido en el nuevo puesto que he asumido, han sido unos de los días más emocionantes y felices de mi vida.

Tras la contundente derrota ante el ASVEL y ante la reacción de la Fonteta ¿Usted esa misma noche se olía lo que iba a pasar?

A la mañana siguiente se asume todo, se habla largo y tendido y se empieza a tomar decisiones. Hasta el último minuto, Álex era el entrenador y en el equipo sólo pensábamos en trabajar y sacarlo adelante.

¿Se ve como entrenador a largo plazo? ¿Se visualiza ya dirigiendo partidos en el Roig Arena?

¡Ojalá!. Siempre tengo proyecto de futuro, sea en la etapa que sea pero también tengo claro que siempre hay que vivir el presente y vivir cada proceso. He disfrutado mucho entrenando a equipos de categorías inferiores, entrenando a la selección española sub’16, he disfrutado siendo ayudante... siempre trato de aprovechar cada paso y cada momento. He disfrutado mucho en cada etapa del baloncesto de formación tanto en el Ros Casares como en el Valencia Basket. De cada uno he sacado grandes experiencias y grandes amigos. Pierdo poco tiempo en plantearme qué me deparará el futuro. La vida siempre te sorprende. Nunca me hubiese imaginado que este mismo año me haría cargo del primer equipo.

Si le llegan a decir hace un año que iba a debutar como entrenador en un partido de Euroliga y codearse con el mismísimo Zeljko Obradovic ¿se lo hubiera creído?

El reto este año era ya muy grande, entrar a forma parte de un vestuario de primer nivel, conocer los pormenores que conllevan dedicarse profesionalmente a este deporte pero no pensaba llegar a dirigir este mismo año al equipo. Aunque es una pena que lleguemos sin opciones, poder dirigir este viernes al equipo en Belgrado, ante el Partizan, con Obradovic en el otro banquillo, es un premio para mí.

El Valencia BC puede presumir de tener dos entrenadores de la casa, Rubén Burgos y usted, al frente de sus primeros equipos ¿Qué valoración hace?

Es algo que refleja el trabajo que se está haciendo en el club. A Rubén le conozco muy bien, incluso fui segundo suyo en el equipo EBA. En la destitución de Mumbrú se le achacó la irregularidad y la falta de personalidad del equipo en la cancha.

¿Qué personalidad quiere imprimirle usted?

La idea que queremos transmitir es la que vimos y disfrutamos el otro día en la pista. No sé si llegaremos a esas cotas de anotación pero vamos a intentar ser un equipo dinámico, que juegue a posesiones, que no rehuya un partido a ida y vuelta y hacer las cosas sencillas muy bien hechas.

¿Vamos a ver un baloncesto más fresco, más ‘divertido’ y no tan obsesionado por la defensa como en la etapa Mumbrú?.

Empezamos siendo uno de los peores ataques pero en los últimos partidos llevamos una línea ascendente en ese aspecto. También hay mucha gente que disfruta con partidos muy aguerridos, con tanteos bajos, con trabajos estáticos muy controlados...

¿Ha hablado con estos días?

Le mandé un mensaje en cuanto le destituyeron y enseguida me llamó, el mismo día vino aquí para despedirse de la plantilla y de todo el staff. La relación de todos con él era muy buena, el vestuario estaba dolido pero entendiendo que estas cosas forman parte de este mundo.

El club le eligió a usted en lugar de a Juan Maroto que ejercía de segundo de Mumbrú ¿cómo se lo ha tomado?

A Juan le respeto y admiro, lleva muchos años en el club, nos conocemos de toda la vida y es alguien muy necesario, imprescindible en el funcionamiento del primer equipo.

El partido del ASVEL puso de manifiesto el divorcio de la afición con el equipo. ¿Cómo se va a trabajar para volver a ilusionar a la afición?

Cuanto mejor sean los resultados y cuanto más se identifique la afición con el estilo de juego, será más fácil. Me voy a dejar la piel para que esto conecte. Entiendo el sentir de la Fonteta, la primera vez que vine aquí a ver un partido fue con 6 años y he vivido todos las etapas del club, me dejaré la vida por revivir las mejores noches que he visto en este pabellón, que para mí, es inigualable.

¿Ha cambiado algo con respecto al sistema de trabajo?

Algunas cosas con las que yo me siento más cómodo, es importante reactivar otras dinámicas pero no se trata de hacer grandes revoluciones en el sistema de trabajo a estas alturas de la temporada.

Este viernes en la cancha del Partizan acaba la andadura en la Euroliga este año. ¿Cómo va a cambiar la situación tener que pensar ‘sólo’ en la Liga?

A nivel de entrenamiento vamos a tener más tiempo. La Euroliga nos ha llevado a un nivel de trabajo físico y psicológico muy alto pero es cierto que también las semanas se pueden hacer muy largas.

