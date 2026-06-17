Compromís y PSOE acusan a Catalá de permitir 650 pisos turísticos en el Nou Mestalla

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, y el concejal del PSPV-PSOE Javier Mateo acusaron este miércoles a la alcaldesa María José Catalá de permitir 650 apartamentos turísticos en el terciario del Nou Mestalla, después de conocerse las licencias que ha concedido para una parcela que el Valencia le vendió al grupo Atitlan.

"La alcaldesa que se vanagloriaba de haber aprobado la legislación más restrictiva contra los apartamentos turísticos acaba de permitir, en una sola operación, 650 apartamentos turísticos más. (Son) 1.300 nuevas plazas y 482 plazas de hotel. En total, más de 1.750 nuevas camas para turistas al barrio de Benicalap. Inundará la zona de turistas. Así es cómo Catalá 'protege' los barrios", lamentó Robles en declaraciones facilitadas por su grupo. Robles aseguró que ha vuelto a la ciudad "la época de los pelotazos" y criticó que un suelo "que nació con vocación dotacional y deportiva" haya acabado "revalorizado y convertido en puro negocio inmobiliario.

"El modelo elegido no es casualidad: un hotel-apartamento de dos estrellas, el turismo 'low cost' que Catalá ha decidido que defina esta ciudad. Nadie puede entender cómo encaja este macroproyecto con los límites que la propia normativa municipal dice que impone al crecimiento turístico" apuntó la portavoz, que pidió a la alcaldesa que diga para qué la ha aprobado. Robles criticó que se reserve suelo "para alimentar la especulación y la masificación turística" y no "para construir una sola vivienda asequible".

Obras en el Nou Mestalla en la fachada donde se ubicará el terciario / M. A. Montesinos

"Catalá tiene un patrón claro: pelotazos para los de siempre, turismo 'low cost' sin pensar en el vecindario, y ninguna respuesta para quien no puede pagar un alquiler. València necesita un gobierno que ponga la vivienda por encima del negocio de una vez", afirmó Robles.

Por su parte, Mateo subrayó que esta aprobación demuestra que la ordenanza que restringe los apartamentos turísticos que aprobó el actual gobierno municipal del PP y Vox es “papel mojado”. “La supuesta normativa más restrictiva de España no sirve absolutamente para nada porque los límites que recoge para el barrio de Benicalap tan solo permitían abrir 340 apartamentos nuevos. Es una auténtica barbaridad que va a masificar turísticamente el barrio”, destacó Mateo en declaraciones facilitadas por su grupo

“Los socialistas ya habíamos denunciado que la normativa que han desarrollado el PP y Vox era una burla y que solo servía para tratar de esconder que Catalá iba a seguir permitiendo abrir miles de apartamentos nuevos en los barrios y la aprobación de esta licencia nos acaba de dar la razón”, afirmó.

Además, Mateo afeó que Catalá "se niega a aplicar una tasa turística que al menos permita a la ciudad contar con recursos extraordinarios”. “El modelo de Catalá para València es la turistificación sin ningún tipo de control y los socialistas vamos a seguir insistiendo para que rectifique y no solo ordene que no haya ni un solo apartamento turístico más en la ciudad sino que, además, active un cuerpo de inspectores específicos para vigilar esta actividad. Se lo hemos pedido en varias ocasiones y siempre se ha negado”, lamentó.