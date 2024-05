Valencia CF - Alavés en directo

Sumidos en una buena racha, con victorias importantes ante equipos que llegaban a Mendizorroza con necesidad, el cuadro babazorro no solo está resolviendo con calma este tramo de campaña ante la situación tranquila que atraviesa, sino que está afianzando tareas pendientes, puesto que en los tres partidos anteriores a esta cadena de triunfos no solo no había sido capaz de macar un solo gol, sino que había encajado un total de 5, en comparación con los 5 goles a favor y cero en contra de los últimos dos duelos. Unas estadísticas que hablan más que bien del trabajo que se ha realizado y que convierten a los albiazules en un rival a tener en cuenta en su visita a Mestalla.