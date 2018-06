Olivas se arrepiente de haber presidido Bancaja: «No habría sufrido lo que he sufrido»

José Luis Olivas no tiene ningún motivo por el que pedir perdón, ni por su etapa en la presidencia de la Generalitat, ni por presidir Bancaja ni por ser vicepresidente de Bankia. Así se dedujo ayer en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia de Olivas en la Comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros.

Preguntado por los miembros de la comisión un posible arrepentimiento por determinadas acciones o comportamientos, Olivas dijo que, de arrepentirse, se arrepiente de haber aceptado la presidencia de Bancaja, al abandonar la presidencia de la Generalitat Valenciana.

«No habría sufrido lo que he sufrido, ni lo que estoy sufriendo ahora. De haberlo sabido, probablemente no lo habría aceptado y me hubiera dedicado a cualquier otra cosa», confesó Olivas, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por una presunta estafa a los inversores en la salida a Bolsa de Bankia. En su opinión, por este caso no se produjo ninguna «estafa». El banco saltó al mercado «con todos los beneplácitos del mundo», informa Europa Press.

«Si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado muchísimos», dijo, enumerando a las agencias de calificación, bancos de inversión, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los informes de auditoría, las autoridades europeas, y el Banco de España, que acordó no oponerse a la ampliación de capital que conllevaba esta operación.

Olivas cuestionó la inyección de fondos públicos de 5.000 millones de euros a Banco de Valencia, posteriormente vendido a CaixaBank por un euro más deuda, quien también fue objeto de las críticas del político valenciano. «Alguien se benefició bastante de este tipo de decisiones», dijo Olivas, en una alusión implícita al banco de La Caixa.

Negó cualquier presión política a la hora de tomar decisiones de inversión cuando presidía Bancaja, más allá de alguna indicación en obra social, e indicó que realizó un «estudio profundo» para fusionarse con la CAM antes de integrarse con Caja Madrid en lo que luego sería Bankia.