Así es la jubilación soñada por los valencianos

Vistas la precariedad laboral y la baja natalidad, no es de extrañar que el 68 % de los valencianos afirme estar preocupado por su pensión, según el gestor de capital Finanbest. A pesar de que siete de cada diez de los consultados piensan que la prestación pública durante su jubilación no está garantizada, un 30 % de ellos no consigue ahorrar nada. El estudio sitúa en 201 euros el ahorro medio mensual de los valencianos, aunque un 14 % consigue superar los 400. Un dato significativo del informe surge cuando en el mismo se pregunta con qué cantidad mínima mensual podrían retirarse los consultados y dejar de trabajar para el resto de su vida. La respuesta media es de 2.016 euros. Vamos, como pedir que te toque el Gordo de Navidad.