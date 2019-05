La C. Valenciana lidera la venta de vivienda a extranjeros

La Comunitat Valenciana fue la autonomía que en 2018 concentró el mayor número de adquisición de viviendas por compradores extranjeros, un total de 30.211, según precisó ayer el Consejo General del Notariado. En los últimos ocho años el número de viviendas que han adquirido en España los extranjeros no ha dejado de crecer hasta suponer en 2018 el 18,4 % del total, con los británicos a la cabeza con más de 15.300 operaciones pese al brexit. En la C. Valenciana han subido con fuerza las operaciones de británicos, suecos, holandeses y rusos. Los británicos adquirieron el año pasado 5.549 viviendas en la C. Valenciana, los belgas 2.643 y los franceses 2.395.

Desde 2007 las compras de vivienda libre en España por parte de extranjeros se han duplicado. Sin embargo, su peso con respecto al total de las compraventas realizadas se ha reducido desde finales de 2015, cuando llegaron a representar el 20,3 % del total en la segunda mitad de año.

También se ha ralentizado su ritmo de crecimiento. De hecho, en el segundo semestre de 2018 el aumento de las operaciones por parte de compradores extranjeros registró el menor avance de la serie histórica (1,4 %), lejos del 39,4 % que alcanzó de máximo a finales de 2012.

No obstante, si se analiza el precio medio de la vivienda, en los últimos años once años los extranjeros han pagado más que los españoles por el metro cuadrado, aunque durante los peores años de la crisis su desembolso fue inferior al que estaban acostumbrados a realizar.

Por poner un ejemplo, si en la segunda mitad de 2018 el precio medio de la vivienda se situaba en España en 1.447 euros, los extranjeros que adquirieron un inmueble destinaron en la misma fecha 1.748 euros, lo que supone 300 euros más.

Por número de operaciones tras la Comunitat Valenciana, se situaron Andalucía (18.926); Cataluña (15.186); Madrid (9.357); las Islas Canarias (9.248); Baleares (6.297) o Murcia (5.084).