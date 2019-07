"La tecnología 5G impulsará la cuarta revolución industrial"

La jornada València 5G fue clausurada por la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual. «La tecnología 5G puede impulsar la cuarta Revolución Industrial pues no se reduce solo al sector del teléfono móvil sino que también será revolucionario en sectores como la agricultura, la sanidad o los servicios sociales», afirmó en uno de sus primeros actos como titular de esta nueva conselleria. Carolina Pascual instó a «convertir la Comunitat Valenciana en un referente mundial en esta nueva tecnología».

Poco antes, la consellera participó en una mesa redonda moderada por el catedrático Narcís Cardona en la que intervino el rector de la UPV, Francisco Mora ; el vicerrector de la Universitat de València, Jorge Hermosilla; y el concejal del Ayuntamiento de València Sergi Campillo. Todos ellos analizaron las claves de este convenio suscrito por el Ayuntamiento de València, la Generalitat y las universidades públicas valencianas, que va a transformar el día a día de todos los valencianos y que va a mejorar el tráfico, la movilidad, la recogida de los residuos o la limpieza viaria, entre otros aspectos.

Francisco Mora puso el énfasis en la transferencia del conocimiento y la tecnología a las empresas para que redunden en el beneficio de los ciudadanos.

El concejal Sergi Campillo, por su parte, indicó que la tecnología 5G, va a suponer una profunda transformación de «las empresas, de la vida de los ciudadanos y del propio Ayuntamiento de València». Como Administración, recalcó, tienen el reto de vehicularlo, máxime a través de dos planes que tienen en marcha con fondos europeos por valor de 11 millones de euros.

En cuanto a la robotización «tiene que servir para que las personas sean más felices no solo para que las empresas ganen dinero, que también está muy bien» Por último, Jorge Hermosilla pidió «formar a la sociedad sobre cómo va a variar la vida de las familias con la llegada del 5G pues el 99% de los valencianos aún no sabe qué es». El vicerrector advirtió que estas nuevas tecnologías no tienen que aumentar las desigualdades «de los territorios valencianos». En especial, de las zonas urbanas respecto a las rurales.

También en la jornada celebrada en la Politècnica, se celebró una segunda mesa redonda moderada por la subdirectora de Levante-EMV, Gemma Martínez, en la que se valoró cómo afectará esta revolución de las comunicaciones a las poblaciones del interior, a la Comunitat Valenciana vaciada. «No queremos que nos dejen olvidados y que la tecnología, en particular la 5G, sea un elemento que introduzca más desigualdades en nuestros pueblos y en el entorno rural».

Con estas palabras explicó el alcalde de Aras de los Olmos, Rafael Giménez, las múltiples dificultades que ha tenido que superar su pueblo para sumarse a la transformación tecnológica y a la revolución digital que se avecina. «Hoy tenemos Wifi y ADSL de calidad y cantidad porque les tiramos de las orejas a las operadoras», manifestó el munícipe.

En esa línea, el alcalde de Elda y presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, apeló a «la responsabilidad social de las empresas» para llevar los avances del 5G a todos los rincones de la Comunitat Valenciana y exigió que no se utilice «la tecnología como otro segmento más de brecha social».

Por su parte, Albert Cuatrecasas, director general de Cellnex, avanzó que en 2021 el 5G estará bien implantado en función de la expansión de las nuevas redes que desarrollen las propias compañías. En las zonas del interior, en los pueblos pequeños, también, y con mejor calidad que ahora.

Por último, Gianni Cecchin, CEO de Verne, destacó que hay que preparar la red de infraestructuras para que la 5G funcione a toda velocidad. Para Cecchin, la 5G es «una oportunidad para la Comunitat Valenciana, porque lo que trae es una revolución en todos los campos», puntualizó.