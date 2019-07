DDDD: Robots e IA al acecho

Estamos viviendo un momento muy Hype de la Inteligencia Artificial. Nunca hemos ido tan rápido y jamás volveremos a ir tan despacio. Junto con tecnologías como la computación cuántica o la BioGenética Sintética, estamos ante algo realmente exponencial que lo va a cambiar absolutamente todo y no porque un robot le quite el trabajo a un humano (que también), sino porque los vehículos autónomos, nuestras ciudades o nuestra forma de trabajar, van a cambiarnos más de lo que lo han hecho los SmartPhones en los últimos 12 años.

Se habla que la tasa de crecimiento del uso de la Inteligencia Artificial (según IDC) en los procesos de selección, llegará en el 2022 hasta el 37,3%. Por lo que hablar de cómo van a cambiar los departamentos de recursos humanos, con la tasa actual, es un poco "atrevido". Lo que sí es evidente, es que como bien se afirma en la "nueva" ley de la robótica, "las 3D", van a llevarse por delante millones de puestos de trabajo. Cualquier tarea que sea Dirty (aburrida), Dull (Sucia o que no quiera hacer nadie) o Dangerous (Peligrosa), la va a hacer una máquina. El problema es que especialmente en España, debido al castigo impositivo que se le hace al empresario, aparecerá otra nueva D, la de: DESEADO. Es decir, un robot que no paga impuestos y es mucho más eficiente. Así, todas las compañías van a querer utilizarlos para sustituir hasta el último de sus humanos, con lo que la robotización de puestos de trabajo a través de soluciones como los famosos RPA, van a estar a la orden del día. Si alguien piensa que la solución pasa porque "los robots" paguen impuestos, es porque no ha pensado que un "Trabajador Robot" se puede poner literalmente debajo de un colchón (eso sí, con algo de ventilación y conexión a internet), pero en alguna nube, fuera del control fiscal; y es evidente que sucederá. Por cierto, ¿Mi aspirador Roomba deberá de pagar impuestos? ¡Absurdo! Aunque vista la nueva normativa que obliga a que los vehículos eléctricos en Europa tengan que hacer "ruiditos", me lo creo todo.

La utilización actual que se hace de la IA en los departamentos de recursos humanos, no es que un robot/software se ponga a buscar por LinkedIn (que también), sino por el uso de plataformas de reclutamiento o de gestión de recursos de su personal, utilizadas en algunas grandes compañías mediante formularios diseñados para rellenar un DataSet (conjunto de datos contenidos en diferentes tablas de base de datos o matrices estadísticas, especialmente ordenados para que a través de algoritmos de IA, puedan ser analizados para poder dar "conclusiones razonables" de una petición o de una función específica). Con ello se consigue evaluar determinadas habilidades PreProgramadas. De momento estas soluciones de IA no serán realmente inteligentes y mucho menos, tendrán "iniciativa". Estas "entrevistas online", se dedican a eliminar sesgos inconscientes que las personas sí tenemos. Otras habilidades que se pueden detectar a través de la gamificación son la capacidad de IntraEmprendimiento, la gestión del conocimiento, la detección de personas tóxicas, etc. En general, gracias a labor de los DataScience, lo ideal es poder tener un buen y completísimo DataSet de toda la compañía.

Es curioso que a veces, las personas "empatizan" mucho mejor con una máquina o digámoslo de otro modo, le cuentan a una pantalla, algo que nunca se atreverían a contarle a su compañero de trabajo y mucho menos a su jefe o al de recursos humanos.

Una de las grandes compañías de fabricación de americanas acaba de implementar un chat con IA, que entabla "conversaciones" con sus empleados para solventar problemas sencillos como vacaciones, nóminas, noticias. Pero un día, aprovecha tu empatía y confianza para lanzarte una pregunta: ¿Sabes que tu compañero de trabajo Menganito Pérez se quiere ir a trabajar a la competencia? ¿Crees que Menganito es indispensable para esta compañía? Nos pide un pequeño incremento en su sueldo ¿Tú se lo darías?... Que se prepare ese compañero de trabajo porque tiene los días contados si el resto de los trabajadores han contestado de manera negativa. El robot puede estar haciendo la misma pregunta a sus CoWorkers. Es una diabólica herramienta que permite a los jefes de proyecto y superiores, evaluar a sus equipos y poder despedir sin pestañear.

Se calcula que el 36% de nuestro empleo en España, podría ser automatizado en breve. Todos estos puestos de trabajo suelen tener sueldos ni muy altos, ni muy bajos, lo que forman la llamada: Clase Media, y estos, son los que van a desaparecer en los próximos años, así que, si tu vida se parece a la de un autómata y no te apetece reinventarte o piensas que ya estás mayor para hacer cambios en tu vida, inexorablemente sólo tendrás acceso a trabajos precarios y con sueldos bajos.

Es verdad, que será más barato "vivir" debido a la automatización y a la producción digital de bienes de consumo y a dejar de comprarnos cosas caras como un vehículo y que pasará por evolución vs necesidad, a un modelo As a Service. Pero también esto obligará a desarrollarnos como trabajadores ágiles y deslocalizados, en continuo aprendizaje (Learning Agility) y a exploradores de soluciones nuevas con las que hacer frente a una longevidad profesional con la que nadie contaba hace tan solo 60 años. El futuro será para los robots y la Inteligencia Artificial sí, pero combinando con el poder de los llamados Silver Surfers: profesionales seniors del talento plateado (Silver) generadores y receptores de una Nueva Economía (Silver Economy), que diseñan su hoy y también su retiro; Surfers porque quieren seguir estando en la cresta de la ola profesional y económica, que no aceptan un presente/futuro invisible, ni inactivo. El futuro también será para las empresas que generen una correcta estrategia de Age Management, porque trabajar y gestionar correctamente el talento Silver, marcará la diferencia.