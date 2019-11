El cava de Requena crea un grupo para entrar en la DO de España

Los productores y elaboradores de cava de Requena tendrán voz en el consejo regulador de la Denominación de Origen (DO) del Cava, con sede en Villafranca del Penedés y dominado por el sector del cava de Cataluña, que controla el 80 % de la producción española, frente al 10% de Requena, mientras que el resto se reparte en otros territorios como Extremadura.

El secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, junto al director general de Desarrollo Rural, David Torres, mantuvo ayer un encuentro con productores, cooperativas y bodegas de Requena para poner en marcha un grupo de trabajo que designe a interlocutores valencianos en la DO del Cava de España. El presidente de la DO Cava, Javier Pagés, en declaraciones a Efe, reconoció ayer que Requena, aunque no tiene vocal específico por su peso, sí estará representada a través de los censos y a partir de ahora -tras la reforma del citado consejo regulador- tendrá una participación «más viva, más activa». Este entidad buscará fórmulas para que los integrantes de la DO se conozcan más y, en un futuro, ver cómo se incorpora con voto a zonas como Requena en el pleno del consejo.

El mercado del cava de toda España afronta en los últimos años una difícil coyuntura que ha llevado a su consejo regulador a diseñar un plan estratégico cuyas directrices afectarán al futuro del sector valenciano -con sede en el término municipal de Requena- dedicado a la elaboración y comercialización de esta clase de vinos espumosos. Responsables de la conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana se reunieron recientemente con dirigentes de la Generalitat catalana para trasladarles las inquietudes del sector valenciano.