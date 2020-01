El Consell reclama una nueva evaluación ambiental para el Puerto sin esperar al Gobierno

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado al término del pleno del Consell que el Ejecutivo valenciano considera necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para acometer el proyecto de construcción de la nueva terminal de contenedores que planifica la multinacional TIL-MSC. En ese sentido considera que la Generalitat debe tomar la inicitativa y no esperar a que el Ministerio de Transportes, quien tutelas los puertos de interés general, se pronuncie sobre la necesidad de contar o no con una nueva evaluación ambiental.

Según Oltra, la modificación del proyecto de 2007 -cuando de aprobó la citada DIA-, es "sustancial" porque añade cuatro lmillones de metros cúbicos de hormigón y alarga el dique de abrigo en 500 metros su longitud.

"Son cuatro millones de lavadoras de hormigón en el fondo marino del puerto. ¿A lo mejor algún impacto tiene, no? Es como tener 400.000 seat Ibiza estacados en el puerto", apuntó Oltra.

Impacto paisajístico

"Frente a eso se necesita una nueva DIA. Los técnicos han de decir. Respecto la primera DIA hace 12 años han cambiado los fenómenos meteorológicos también" añadió. También destacó que la cadena dunar de El Saler ha desaparecido. "Si la sal entra en l'Albufera dejará de ser la que conocemos y no se pondrá plantar aroz ¿Cuántos empleos se pierden? Por no hablar del desastre paisajístico. Es obvio y hay datos objetivos de expetos, como el informe de la UPV sobre el retroceso de playas del sur en 70 metros desde ampliación. Creo -agregó Oltra- que está bien consultar a los que saben para que las decisiones políticas no imposibiliten la vida futura".