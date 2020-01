El juez archiva la investigación contra Tous al no apreciar indicios de delito

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado la denuncia de la Fiscalía contra la marca de joyas Tous por los delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios al no encontrar en los hechos indicios de infracción criminal. Este archivo llega después de que Pedraz citara el pasado miércoles en calidad de personas jurídicas investigadas a Tous y a Applus Laboratories para estudiar la posible afectación a un número muy importante de productos presuntamente puestos en el mercado con publicidad engañosa o fraudulenta. En su auto Pedraz descarta el delito de estafa al no existir engaño al comprador, dado que en ningún momento la marca dice que se esté comprando plata maciza. «Ni consta que el consumidor compre la pieza pensando que es maciza y así se lo haya hecho saber el vendedor», señala el magistrado.

El caso llegó a la Audiencia Nacional después de que la asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya mandara al laboratorio Ecomep y al Instituto Universitario de Nanoquímica de la Universidad de Córdoba el análisis de varias piezas de Tous, y encontrara relleno no metálico en algunas piezas de plata. Según defendían desde la asociación, esto contravenía los requisitos establecidos por la ley de metales preciosos. Pedraz señala que de dichos informes se concluye que «las piezas analizadas por fuera son de plata de primera ley sin que pueda decirse que conforme a la ley de aleación no lo sean, pues no hay mezcla». «La aleación requiere una mezcla (por ejemplo de metal precioso y metal ordinario) y la 'ley' es la razón que existe entre el peso del metal y el peso total de la aleación", explica el juez en el auto, para luego apostillar que la aleación en el caso de las piezas de Tous analizadas es sólo para la plata exterior, sin considerar el relleno porque no se mezcla con el metal. «No se puede identificar 'ley' con el porcentaje», advierte.