El número de hipotecas firmadas en la C. Valenciana durante este pasado mes de julio, tras la salida del estado de alarma, se disparó un 31% en la C. Valenciana respecto al mes anterior. Fueron 3.341 las viviendas que se hipotecaron, convirtiendo a la autonomía en la tercera con mayor crecimiento. Pese a la mejoría, la cifra se sitúa un 15% por debajo de lo ocurrido en julio de 2019, aunque de nuevo la C. Valenciana muestra uno de los mejores comportamientos.

Y es que en general, la firma de nuevas hipotecas para la adquisición de una vivienda registró el pasado julio su quinta caída interanual consecutiva, con un descenso del 23 %, el segundo más pronunciado desde el inicio de la pandemia, pese a que en ese mes ya no había restricciones de la movilidad en España.

Según los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en julio se firmaron 26.014 contratos, un 2,7% menos que el mes anterior, cifras que, en cualquier caso, desde Fotocasa consideran «positivas» porque indican que hay «movimiento» en el mercado, pese a que una parte eran operaciones paradas por el confinamiento.

También destacan que, pese a la pandemia, los contratos firmados en junio y julio superan algunas cifras de 2019, por ejemplo la de septiembre, cuando se cerraron 22.488 operaciones tras la entrada en vigor de la Ley Hipotecaria.

En los siete primeros meses de 2020, el número de hipotecas para comprar una vivienda ha bajado un 10,5 % y el capital prestado se ha reducido un 2,5 %.

Para los expertos del portal inmobiliario idealista, el ajuste producido por la pandemia que reflejan estos datos apunta a que «aunque empecemos a ver una cierta recuperación en las transacciones, el dato final anual será casi con seguridad de una caída relevante respecto a 2019».

Más de la mitad de los contratos firmados en julio, un 52,5 %, optaron por un tipo de interés fijo frente al 47,5 % que prefirieron el variable, con lo que la primera opción vuelve a situarse por encima del 50 %, igual que en cuatro de los cinco meses anteriores, a excepción de junio, cuando el porcentaje fue del 49,6 %.