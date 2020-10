Las empresas familiares reclaman a los gobernantes "remar en la misma dirección" para luchar contra el coronavirus y la crisis económica que conlleva y evitar diluir esfuerzos en "batallas estériles", según ha planteado el presidente de la empresa familiar, Marc Puig, durante la clausura del XXIII Congreso de la Empresa Familiar.

"Tenemos más en común que cuestiones que nos diferencien, por esta razón y por uno de los escenarios más difíciles de la historia reciente, saldremos reforzados si remamos todos a una que si empujamos en distintas direcciones", ha añadido.

Puig también ha pedido una "batería de medidas adecuadas" para salvar a algunas empresas de la quiebra que puede suponer esta crisis y mitigar su impacto en otras muchas. "Todos nuestros esfuerzos deben estar dirigidos a hacer posible que el máximo número de empresas, y en particular las empresas familiares a las que representamos, y que significan un porcentaje muy elevado del empleo de este país, puedan superar esta difícil situación", ha indicado.

El representante de las empresas de parientes ha insistido en pedir al Gobierno que centre su agenda en este esfuerzo y deje "otras prioridades para otros momentos". "Aparquemos algunas iniciativas legislativas que sólo ponen más trabas a la empresa y prioricemos la protección del tejido empresarial, por lo menos mientras nuestros niveles de desempleo superen ciertos umbrales preestablecidos", ha remarcado.

La clausura ha contado con la presencia de la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, quien indicado que "salud y economía van de la mano" por lo que es "vital atajar los rebrotes si queremos seguir en una senda positiva de recuperación". La ministra ha reivindicado que el Gobierno ha reaccionado de manera "muy rápida y decidida" para minimizar el impacto negativo de la pandemia con la puesta en marcha en marzo de medidas como los avales ICO o el sistema de expedientes de regulación temporal de empleo (ertes). "Una prueba clara de que hicimos lo correcto es la EPA que se ha conocido este martes muestra que hemos recuperado más de la mitad del empleo perdido durante el primer trimestre", ha asegurado.

Al mismo tiempo, la ministra ha defendido el proyecto de presupuestos 2021 que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes como "tremendamente importante para dar confianza" y lo ha definido como centrado en el "crecimiento y la creación de empleo". "Nuestra restricción presupuestaria (presupuestos prorrogados de 2018) hacía difícil afrontar inversiones públicas que pudieran movilizar inversión privada en ámbito necesarios como la transición ecológica, la digitalización, la formación o la ciencia", ha insistido.

Innovación y sostenibilidad

La innovación y la sostenibilidad serán las claves para encarar la recuperación para aquellos sectores más afectados por la crisis del coronavirus como son el turismo, la automoción o el sector textil, según han coincidido durante el congreso la vicepresidenta y consejera delegada de Iberostar, Sabina Fluxá; la vicepresidenta del grupo Antolín, María Helena Antolín, y la presidenta ejecutiva y consejera delegada de Adolfo Domínguez, Adriana Domínguez.

Más digitalización, alimentación más consciente, (menos proteína animal y más vegetal, menos azúcares y un mayor apoyo por lo local), mayor interés por el bienestar y una mayor preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad son algunas de las tendencias que exigirá el nuevo turista y que se podrán acelerar con esta crisis; mientras que en la industria del automóvil, el objetivo pasa por sistemas de propulsión y combustibles alternativos, movilidad sostenible y fabricación inteligente. En el caso del textil, además de la innovación del producto el foco está ahora en cómo llegar al mercado. "Casi toda la innovación está en cómo te lo pongo fácil porque la gente ya no es que no vaya a las tiendas y no pasea", ha explicado Adriana Domínguez.

Por su parte, Fluxá ha reivindicado que un país que es capaz de recibir 85 millones de visitantes en 2019 "es que algo ha hecho bien". "Es una pena que no se ponga lo suficientemente en valor por parte de nuestro Gobierno", ha dicho. Mientras Antolín ha reclamado una "estrategia de país clara" hacia una política industrial que sitúe a España a la "vanguardia de la innovación de productos y procesos" y con una apuesta por "sistemas de propulsión con combustibles alternativos, movilidad sostenible y fabricación inteligente". "Debemos actuar y debemos hacerlo muy deprisa, nos estamos jugando el futuro industrial del país", ha asegurado.