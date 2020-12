El emblemático Mercat Central de València. Ha sido el lugar escogido por Banco Sabadell para instalar su nuevo modelo de oficina, cien por cien automatizada y digitalizada. La entidad financiera ha apostado de esta manera por la capital del Turia como la primera ciudad del territorio nacional donde implantará este concepto de sucursal, que abrirá sus puertas por vez primera mañana lunes 21 de diciembre. Con esta, que presenta unas condiciones especiales y que pretende abrir las puertas del futuro a sus clientes y clientas, ya son un total de 30 las oficinas con que cuenta Banco Sabadell en València ciudad.

«Es un proyecto muy ilusionante que llevamos mucho tiempo en mente y ahora por fin es una realidad», asegura Fernando Canós, director comercial de la Territorial Este de Banco Sabadell, que apunta que la irrupción de la pandemia de coronavirus que está azotando a todo el mundo ha retrasado su implantación. «La idea surgió a finales de 2018, cuando pensamos en lugares emblemáticos para esta iniciativa, como es el Mercat Central, teniendo claro que la oficina sería cien por cien autoservicio y que estuviera tanto cerca del comercio del mercado como del comercio de sus alrededores», revela. ¿Y bajo qué concepto surgió el proyecto? «Nuestro reto era pensar en el autoservicio y dar los elementos a los clientes y los comerciantes que hoy por hoy están en primera línea de mercado», apunta el propio Canós. «Además del objetivo de tener una mayor visibilidad de marca en un lugar como el Mercat Central, por donde pasan más de 20.000 personas cada fin de semana, esta apuesta demuestra que nosotros también abrimos oficinas. Además, deseamos que todos los paradistas y las paradistas del mercado se conviertan en clientes de Banco Sabadell», añade.

Cajero, «teller» y sala de encuentros

¿Cómo será esta nueva sucursal? La oficina en cuestión, que emplea el espacio de dos de las tradicionales paradas ubicadas en el Mercat Central, constará de un cajero automático, una máquina teller y una sala para encuentros con clientes. «Aparte del cajero automático hemos querido poner otro tipo de dispositivo, como la máquina teller, para que se pueda hacer allí toda la operativa que se puede realizar en cualquier oficina», explica Canós. Entre otras posibilidades, la máquina teller ofrece la opción de recibir cambio de billetes y monedas e incluso permite realizar pagos fraccionados, cuestiones ambas que podrían servir de gran utilidad tanto a los compradores que acuden cada día al mercado como a los comerciantes que jornada tras jornada atienden a la clientela que se desplaza hasta allí para conseguir algunos de los mejores productos de toda la Comunitat Valenciana. «Pensamos en la automatización y la digitalización para que el cliente pueda aprovecharse de ello a cualquier hora», incide Canós.

Personal de soporte y gestor bajo cita

No obstante, pese a la automatización, el calor humano también estará presente en la oficina de Banco Sabadell en el Mercat Central. «Que sea cien por cien autoservicio no implica que no disponga de gestores», asegura el director comercial de la entidad bancaria. «También habrá personal de soporte para ayudar al cliente a usar los dispositivos y un gestor de negocios que atenderá bajo cita previa para no perder la cercanía humana», confirma Canós, al tiempo que destaca que ésta será una «oficina pionera del banco de estas características a nivel nacional».

De este modo, Banco Sabadell también quiere poner en valor su apuesta por València, donde ya implantó en 2019 su primer Hub Empresa, como una de sus ciudades de referencia para el negocio.