El PSOE y Unidas Podemos escenificaron ayer en el Congreso sus discrepancias sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con los países de Mercosur hasta el punto de que los dos socios del Gobierno se dividieron a la hora de votar una iniciativa debatida en la Comisión de Agricultura. Se trata de una proposición no de ley defendida por Compromís que exige no ratificar este acuerdo con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela hasta cumplir una serie de requisitos: asegurar que los mercados de origen y destino no operen con las mismas condiciones y no superponer productos en la misma época de comercialización. Compromís considera que el acuerdo comercial de la UE con Mercosur, al igual que el de Sudáfrica, perjudican los intereses agrarios valencianos.