La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, que mantenga el acceso al bono social para las familias numerosas sin ligarlo a criterios de renta, "como medida correctora de la penalización que estas familias sufren en el consumo, al pagar más cara la electricidad sólo por el hecho de ser más".

El presidente de la FEFN, José Manuel Trigo, acompañado de otros representantes de la entidad familiar, se reunió este martes con la ministra, a la que, a finales de enero, había solicitado un encuentro tras escuchar que no descartaba introducir límites en el acceso de las familias numerosas a esta tarifa social. Según la Federación, en el actual sistema de tarifas eléctricas no se tiene en cuenta el consumo per cápita (por persona), sino el consumo por hogar, por lo que "en las familias numerosas la factura se eleva, cuando, en realidad, estas familias consumen de forma responsable y tienen un consumo por persona menor al de otros hogares". "Al tener mayor consumo, se ven obligadas a contratar una potencia superior, pagando por ello el precio del kwh más caro", avisan.

Por otra parte, la FEFN ha indicado a la ministra que el acceso al bono no es universal y no beneficia a todas las familias numerosas, sea cual sea su situación económica. De hecho, precisan que "solo un 42% de las familias numerosas acceden actualmente al bono social y además hay un límite de consumo bonificable, que impide que puedan beneficiarse familias con rentas altas y con un consumo excesivo". "La potencia debe ser inferior a 10kw y sólo se bonifica hasta un máximo de 4.140kwh/año, por lo que las familias con consumos propios de casas grandes, con jardines, piscinas, etc., no están dentro de los beneficiarios del bono social, aunque tengan el título de familia numerosa, ni ven bonificado este consumo extraordinario", explican.

La FEFN ha informado también a la ministra de que "el 39% de las familias numerosas tiene dificultades para llegar a fin de mes", según el Estudio sobre las Familias Numerosas en España, realizado por la FEFN en 2019, antes de la crisis sanitaria.

Vulnerabilidad severa

Además, la FEFN ha pedido a Teresa Ribera que mejore la protección a las familias numerosas a través del bono social en dos supuestos. Por un lado, para familias con vulnerabilidad severa, a las que se aplica un 40% de bonificación en el consumo (frente al 25% del resto de usuarios), y para las que pide que se eleven los umbrales de renta establecidos. Actualmente, según indica la Federación, se piden ingresos equivalentes a dos veces el IPREM, que, según la FEFN, es un límite "demasiado bajo, que muchas familias superan, aunque vivan en una situación de gran vulnerabilidad económica y social".

Por otro lado, para atender las necesidades de las familias con más hijos, la FEFN ha reclamado una ampliación del consumo bonificable (hasta 5.600 Kwh/año) en el caso de las familias de categoría especial, aquellas con cinco o más hijos, que tienen mayores necesidades de consumo por ser más. Además, han solicitado a la ministra que para el acceso al bono no sea obligatorio que todos los miembros de la familia estén empadronados en la vivienda, ya que, en casos de divorcio con custodia compartida, los hijos viven en dos casas distintas, y hacen "muy difícil o imposible" cumplir dicho requisito.

En relación con los requisitos, y concretamente, con la tramitación del bono social, la Federación ha planteado también a la ministra la posibilidad de "facilitar o simplificar" el proceso, ya que "a menudo es farragoso y las compañías tampoco lo facilitan, lo que hace que muchas familias desistan de solicitarlo y pierdan la bonificación". La FEFN ha pedido también a la ministra que se incluya el apoyo de las familias numerosas dentro de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.