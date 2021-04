El Ministerio de Transición Ecológica advierte a la Autoridad Portuaria de València (APV) que no puede asegurar todavía que la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del recinto del Grao no necesita de una nueva declaración de impacto ambiental. Eso sí, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aclara que el ministerio no llevará a los tribunales la decisión que tome el puerto ya que es un órgano administrativo de evaluación ambiental que de oficio no puede hacerlo. Así lo reconocía ayer en el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia, de la Cadena Ser, el secretario de Estado de Medio Ambiente.

El alto cargo del ministerio gobernado por Teresa Ribera realiza estas declaraciones pocas semanas después de que el informe técnico de Puertos del Estado determine que la modificación planteada en el anteproyecto presentado «no parece que requiera una nueva evaluación ambiental porque cumple los seis requisitos que exige la ley para ello.» No obstante, el organismo presidido por Francisco Toledo, indicó es la Autoridad Portuaria de València, como órgano sustantivo de la DIA, la que dispone de la información completa y la que, en el marco de sus competencias y responsabilidades tiene que decidir qué hacer. Así, el Ministerio para la Transición Ecológica ha resuelto que a Valenciaport corresponde acordar si es necesaria una nueva evaluación ambiental.

Morán aseguró que el puerto debe ahora someter los cambios introducidos en el proyecto de la terminal a una evaluación ambiental interna antes de asegurar que no necesita de una evaluación externa de un órgano ambiental, bien sea por parte de la Conselleria de Emergencia Climática o del Ministerio de Transición Ecológica. Según Morán, el puerto tiene que acreditar «perfectamente» que no es necesaria una evaluación externa nueva, que sí sirve la que emitió el Ministerio en 2007. Y agregó que la posibilidad de una declaración de impacto ambiental sigue abierta, y en función del alcance la evaluación podría ser ordinaria o simplificada.

Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, a la sazón consejero de la APV, solicitará formalmente en el próximo consejo de administración de la entidad presidida por Aurelio Martínez la realización de una DIA del nuevo proyecto de ampliación norte del recinto del Grao. Así lo comunicó ayer el primer edil del Cap i casal en la reunión que mantuvo en la sede del ayuntamiento con una veintena de entidades vecinales y ecologistas.