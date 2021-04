Los sindicatos presentes en CaixaBank han enviado cartas a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para pedirles que presionen para frenar el ERE que tiene en marcha la entidad participada en un 16,1% por el Estado. «Les emplazamos a que se involucren activamente para frenar este proceso salvaje e injustificado y no permitan que les hagan cómplices del mismo», reza la misiva.

CCOO, SECB-ASIP, UGT, ACCAM, Sate-Foro, CGT, Sesfi, UOB, FEC, SIB, ACB-Bankia y LAB-ELA sostienen que el ere propuesto por el banco es «absolutamente abusivo» y destacan que «toda esta imposición, que no negociación, se produce en un marco legal que la hace posible porque no se necesita el acuerdo con los sindicatos y el control que puede ejercer la inspección de trabajo quedó seriamente afectado por la reforma laboral de 2012», que seguirá en vigor «mientras no exista una verdadera voluntad para derogarla».

La dirección de CaixaBank ofreció el martes a los sindicatos rebajar en 500 los 8.291 despidos planteados al inicio de las negociaciones y recolocarlos dentro del banco o en filiales o participadas del grupo. También reafirmó su planteamiento de limitar al 50% las salidas de personal de más de 50 años.