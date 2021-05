La gran mayoría de los ciudadanos se enfrentan en estos momentos a la realización de la declaración de la Renta del ejercicio 2020. La campaña, que empezó el pasado 7 de abril y que finalizará el próximo día 30 de junio, se encuentra ahora mismo en su ecuador y muchos contribuyentes todavía no han rendido cuentas a la Agencia Tributaria de las actividades realizadas durante el año pasado.

Si eres una de esas personas que todavía no ha entregado su declaración de la Renta, desde el Colegio de Gestores Administrativos de València indican varias claves que te ayudarán a no cometer errores y, por lo tanto, a no perder dinero a la hora de realizar tu declaración.

Declaración de la Renta, paso a paso

El primer consejo útil es consultar con un profesional colegiado. Los gestores administrativos colegiados se dedican a llevar a cabo todas las gestiones entre la ciudadanía y la administración, facilitando la relación entre ambos y agilizando las gestiones en materia fiscal, laboral o de tráfico, entre otros aspectos.

Y, ¿por qué se necesita a un gestor administrativo para realizar la Renta? ¿No pone la Agencia Tributaria a nuestra disposición un borrador de nuestras actividades durante el ejercicio anterior que podemos aceptar?

Este es uno de los fallos más frecuentes a la hora de realizar nuestra declaración que, además, puede dar lugar a errores y, en consecuencia, hacernos perder dinero. Por lo tanto, desde el Colegio de Gestores Administrativos de València insisten en la necesidad de que los ciudadanos no se precipiten a la hora de aceptar el borrador y que, si tienen dudas, no se arriesguen y consulten con un profesional del colectivo.

“Somos expertos en esta materia y otorgamos una garantía de calidad”, asegura Joaquín Giner, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de València.

Los errores más frecuentes en los borradores de la Renta

Desde el colectivo calculan que cerca de un 30 % de los borradores que pone a disposición de los ciudadanos la Agencia Tributaria contiene errores. De ahí que hagan tanto hincapié en la necesidad de revisar los borradores correctamente antes de aceptarlos.

En ese sentido, uno de los errores más comunes a la hora de realizar la Renta es en relación con las deducciones autonómicas, ya que estas no se encuentran incluidas en los borradores.

“Si podemos acogernos a alguna de estas deducciones deberemos tener en cuenta que necesitaremos incluirlas manualmente por lo que, necesariamente, tendremos que repasar el borrador”, explica Giner. En este punto, un gestor administrativo será muy útil para ayudarte a cumplimentar todo correctamente y, de este modo, no perder dinero.

Por otro lado, este pasado año 2020 ha sido, sin duda, uno de los ejercicios más complicados a raíz de la irrupción de la pandemia del coronavirus. Muchos trabajadores y trabajadoras han estado en ERTE y también muchos negocios se han visto obligados a interrumpir su actividad debido a las restricciones impuestas para frenar el virus.

Además, la gestión de las ayudas y la tramitación de muchos expedientes ha provocado un colapso en las administraciones públicas, especialmente durante los primeros meses del estado de alarma.

Por eso, otro error que podemos encontrar en nuestra declaración es en referencia a la información fiscal, pues este colapso de las instituciones puede dar lugar a errores en nuestro borrador. Algo que se puede solventar de una manera rápida y eficaz consultando con un experto como es un gestor administrativo.

Así, desde el colectivo formado por más de 700 profesionales de València y Castelló advierten de la posibilidad de que no lleguen a tiempo las aclaraciones del Servicio Público de Empleo Estatal para quienes estuvieron en ERTE, especialmente tras los fallos detectados desde el inicio de la pandemia y el atasco agravado por el ataque informático al organismo.

Gestores administrativos, garantía de calidad

Si todos los años la declaración de la Renta es un punto importante en las obligaciones de la ciudadanía con la Administración, en esta ocasión esto cobra mayor relevancia teniendo en cuenta que 2020 ha sido, cuanto menos, un año inusual.

Así que, ahora más que nunca, los gestores administrativos aseguran que la declaración de la Renta no tenga errores y que ello no suponga que los contribuyentes pierdan dinero por no revisar el borrador o por despistarse con alguno de los puntos.

“Desde el Colegio de Gestores Administrativos de València queremos hacer hincapié en que, si todavía no has hecho tu declaración de la Renta, no te la juegues y que confíes en un profesional colegiado como somos los gestores administrativos”, concluye su presidente.